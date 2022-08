Face au FC Metz, le SM Caen veut reprendre sa route vertueuse au Stade D'Ornano

La saison passée, le SM Caen avait vécu un début de championnat difficile à la maison en concédant six défaites lors des neuf premières journées jouées à d'Ornano.

Au plus fort de la crise, le public avait même chambré ses joueurs un soir de défaite contre le Paris FC (0-1) en détournant les paroles d'une chanson d'Orelsan.

Les adversaires du club de foot normand avaient su profiter des nombreux absents malherbistes pour se gaver de points et frustrer les supporters Bleu et Rouge.

"J'aimerai qu'on ne revive plus la période que l'on a vécu l'an passé où tout le monde venait se servir chez nous, souligne le coach malherbiste Stéphane Moulin. Je n'aime pas quand on vient se servir chez nous. J'espère qu'on va avoir cette capacité à montrer quelque chose de solide et de costaud ici pour faire plaisir à nos supporters."

Une fin de saison passée à la maison en boulet de canon

Le modèle à suivre, c'est évidemment la deuxième partie de saison du Stade Malherbe Caen. Les hommes de Stéphane Moulin n'ont pas perdu devant leur public depuis le 28 janvier dernier et la venue de Niort (0-2) soit sept matchs de rang sans connaître la moindre défaite.

Ce n'est pas un hasard si le club normand a dépassé les 6500 abonnés depuis le lancement de la campagne. Les supporters caennais ne redemandent qu'à revivre les démonstrations qui ont jalonnés la phase retour la saison passée avec 23 pts pris sur les dix derniers matchs et deux buts inscrits par l'attaque caennaise en moyenne par rencontre.

Ce sont près de 12.000 supporters qui seront attendus ce lundi soir pour la venue du FC Metz en plein mois d'août.

"Ce doit être une force, estime le défenseur du SMC Hugo Vandermersch. Quand on a un stade et un public comme ça d'autant plus en Ligue 2, si on ne s'en sert pas on ne part pas dans le bon sens. Maintenant, je ne dis pas qu'on va gagner tous nos matchs à domicile sinon ce serait trop facile. Mais aujourd'hui, ça a été une force sur la deuxième partie de saison et j'espère qu'on sera dans la continuité sur ce plan là."

SM Caen - FC Metz à suivre ici en direct sur France Bleu