Face au Mexique en amical, les espoirs de l'Equipe de France de football restent victorieux à Grenoble (1-0)

Il régnait des airs de vacances au stade des Alpes ce vendredi, pour le match entre les espoirs de l'Equipe de France de football et leurs homologues du Mexique. Un match amical, mais surtout préparatoire pour les Bleuets en vue de l'euro qui démarre mercredi 21 juin en Roumanie et en Géorgie.

ⓘ Publicité

La capitale des Alpes réussit aux Bleuets !

Le stade des Alpes, théâtre désormais régulier des matchs de l'équipe de France espoirs, avec une troisième réception en trois ans. Grenoblen, théâtre plutôt heureux aussi, puisque les Bleus ont toujours gagné dans la capitale des Alpes, en cinq matchs, et désormais six, les deux derniers dans ce stade la saison passé en éliminatoires de cet Euro contre l'Arménie (7-0) et la Serbie (2-0). Face au Mexique, les Bleus ont su prolonger la belle série (1-0).

C'est d'ailleurs un Isérois qui a permis de débloquer le compteur, à savoir l'attaquant Amine Gouiri, désormais joueur du Stade Rennais, auteur d'une passe décisive dans la surface pour son capitaine, le Lyonnais Maxence Caqueret, à la 34e minute ! De quoi ravir les 9271 spectateurs du jour, certes moins nombreux que pour le France-Pays-de-Galles deux mois plus tôt, dans le tournoi des 6 Nations féminin en rugby.

Les Bleuets offrent du spectacle

C'est aussi Amine Gouiri qui a fait passé le plus de frissons dans la surface mexicaine dans cette première période. Il ajoutera encore deux tirs contrés avant d'être remplacé sous les applaudissements après l'heure de jeu comme presque tous les autres titulaires. Applaudissements fournis aussi pour le remplacement de Maxence Caqueret par son coéquipier à Lyon Rayan Cherki.

Malgré de nombreuses et belles offensives, avec deux frappes puissantes renvoyées par les barres et plusieurs gros arrêts du gardien mexicain, les Français ne parviennent pas à creuser l'écart. Les Mexicains font passer deux sueurs froides dans les dernières minutes mais le score en reste là. Pour les Bleuets, les choses sérieuses commencent avec un premier match de poule jeudi 22 juin contre l'Italie, puis le 25 contre la Norvège et le 28 contre la Suisse.