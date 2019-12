Face au PSG, Le Mans FC devra "faire un match parfait" pour espérer quelque chose

Le Mans, France

Neymar, Mbappé, Di Maria, Silva, Verratti... D'habitude, ces joueurs, c'est à la télévision ou sur la Playstation que les joueurs du Mans FC les observent. Mercredi, ils seront pourtant bien sur la pelouse du MMArena pour défier les Sang et or en 1/8e de finale de la Coupe de la Ligue. Et dans ces cas-là, le risque est parfois d'avoir trop d'étoiles dans les yeux et de traverser le match en spectateur.

Ce ne sera pas le cas assure l'ailier manceau de 21 ans, Stéphane Diarra : "Je ne vais pas vous mentir, je regardais Neymar quand j'étais petit. Mais quand je le verrai en vrai, je ne vais pas le regarder comme un spectateur, avec les yeux écarquillés parce que cette fois-ci, ce sera nous sur le terrain." Le jeune attaquant de 21 ans, biberonné aux arabesques d'Hatem Ben Arfa en est même persuadé : en football, tout est possible, comme au tour précédent face à Nice : "On s'attendait à courir après le ballon, mais on a eu beaucoup plus d'occasions franches qu'eux. PSG ou pas, tout peut se jouer en un match."

Ils peuvent montrer plusieurs visages"

Guessouma Fofana ne dira pas le contraire. Prêté par Guigamp, le milieu de terrain était encore au club l'an dernier, quand les Bretons ont sorti le PSG en quart de finale de la compétition. Il n'avait pas joué ce match, mais s'est tout de même frotté trois fois à cette pléiade de stars, il y a deux ans, quand il jouait avec Amiens en ligue 1, avec notamment un 2-2 à la clef : "Ils peuvent montrer plusieurs visages. Quand ils mettent beaucoup d'intensité, c'est compliqué. Mais il y a des matchs où ils essayent de gérer et ça les met un peu plus en difficulté. Mais c'est clair, pour faire un résultat, il faut faire un match parfait et espérer qu'ils manquent un peu de réussite."

Être concentré, faire un match sérieux, cohérent pour "essayer d'exister", voilà l'objectif de Richard Déziré et de ses joueurs pour proposer une belle soirée. D'autant plus que le MMArena sera noir de monde. Une raison de plus de ne pas passer à côté pour Stephen Vincent, arrivé au club il y a quatre ans en CFA2 : "On l'a déjà vécu en coupe de France contre Lille il y a deux ans, avec 22 000 personnes dans le stade. J'espère d'ailleurs qu'on va battre le record contre le PSG. Je pense que ça va nous galvaniser et nous donner des ailes pour redoubler d'efforts."

"Il faut se dire que tu vas te mesurer aux meilleurs et à toi de montrer ce que tu vaux sur ce match-là, conclut Guessouma Fofana. Et en général, quand tu joues une équipe comme ça, le match d'après, t'as pas l'impression que c'est plus facile... Mais il y a quand même une grande différence !" En d'autres mots, qu'il soit gagné ou perdu, un match avant-tout réussi face au PSG serait une excellente manière de préparer la suite du championnat. Notamment le match crucial de samedi, pour la 19e journée de Ligue, face au Paris... FC !