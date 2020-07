Face aux huis clos, le DFCO fait son arrivée sur Twitch

Le DFCO sur lance sur la plateforme de vidéo Twitch, qui permet de diffuser du contenu vidéo en direct sur internet, et d'interagir avec les spectateurs.Une manière de combler le manque pour les supporters, puisque le premier match amical de l'été à Gaston Gérard se jouera à huis clos.

Un bond technologique pour le DFCO, forcé par la crise sanitaire. Mercredi 29 juillet 2020, le club a annoncé que le match amical du 7 août contre le FC Metz, prévu au Stade Gaston Gérard, se jouera à huis clos. Le match du week-end d'après, face à Nîmes, pourrait subir le même sort. Pour compenser, le DFCO lance donc une chaîne Twitch, plateforme bien connue des "gamers", qui permet de diffuser gratuitement et en direct du contenu vidéo. Le match sera commenté précise le club, et les spectateurs pourront interagir avec eux via un chat. "Pour les personnes ne possédant pas Twitch, nous communiquerons sur nos réseaux sociaux le lien direct pour assister à la rencontre", précise le DFCO. Heureusement, à partir du 23 août, huis clos ou pas, le problème sera réglé : France Bleu Bourgogne diffusera, comme la saison dernière tous les matchs à la radio, commentés en intégralité.