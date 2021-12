Face aux nouvelles jauges dans le sport : le DFCO ferme sa billetterie

C'est une nouvelle conséquence suite aux annonces du gouvernement qui touchent le monde du sport : il n'est plus possible d'acheter des billets pour les prochains matches du DFCO. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne pourrez pas aller encourager les Rouges en ce début d'année prochaine. Le DFCO a dû fermer sa billetterie. Impossible d'acheter un billet pour le match face à Nîmes le 8 janvier prochain.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Respecter la jauge de 5.000 spectateurs

Une décision que le club annonce afin de respecter la jauge de 5.000 personnes, imposée par le gouvernement pour tous les évènement en plein air, à compter de ce lundi 3 janvier 2022. L'accès aux tribunes du stade Gaston Gérard est maintenant limité aux abonnés et aux partenaires. Mais évidemment France Bleu Bourgogne continue de vous faire vivre en intégralité tous les matches du DFCO à domicile comme à l'extérieur jusqu'à la fin de la saison, avec les commentaires d'Adrien Beria. Les Rouges dont on parle également tous les jours de la semaine dans votre émission 100% DFCO, entre 18 et 19 heures.