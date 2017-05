Face à Bastia, l'OM veut finir sa saison en beauté

Face à Bastia ce samedi, l'Olympique de Marseille n' pas l'intention de sortir la calculatrice pour savoir comment jouer l'Europe la saison prochaine. Un seul mort d'ordre : gagner.

Marseille reçoit Bastia ce samedi soir (21h) pour le dernier match de la saison de Ligue 1. Priorité absolue : conserver la 5e place, garantie d'une participation à l'Europa League la saison prochaine.

L'équation est assez simple pour les hommes de Rudi Garcia : il leur faut faire au moins aussi bien que Bordeaux, l'actuel 6e, qui se déplace au même moment à Lorient, et le tour est joué. Sinon, si les Girondins reprennent la 5e place, Marseille devra alors miser sur une victoire du .... PSG en finale de Coupe de France face à Angers, dans une semaine .La 6e place serait alors elle aussi qualificative pour l'Europa League.

"Si on termine 6e, il faudrait espérer une victoire du PSG en Coupe face à Angers. Ce n'est pas trop envisageable ! Nous, notre objectif c'est la 5e place et rien que la 5e place "Morgan Sanson

🎙I M. #Sanson: «Quand on a un public comme celui que l’on a à l’@orangevelodrome, on a vraiment envie de leur offrir cette 5e place» #ConfOM pic.twitter.com/cBvOegQOmC — OMtv (@OMtv) May 18, 2017

Avantage donc aux hommes de Rudi Garcia ; il ont leur destin entre les mains. Mais méfiance, quand même, car Bastia pour sa part essaie de sauver sa peau en Ligue 1. Les Corses sont 19e et avant-derniers, avec 34 points. Ils sont en ballottage défavorable dans la course au maintien, mais tout reste possible. Dijon, le 16e (36 points) mais aussi Caen, 17e (36 points) et Lorient 18e (35 points) restent à portée de fusil des Bastiais sur cette ultime étape.

"Peu importe qui soit en face de nous. Ce qui compte c'est le respect de l'adversaire, et ça signifie jouer à 100%. Il n'y a que comme ça qu'on aura toutes nos chances de fêter avec le Vélodrome une qualification en Ligue Europa. On peut juste se concentrer sur ce qu'on peut apporter à l'OM, et pas sur ce qui peut arriver aux autres que ce soit au Vélodrome ou à Lorient" Rudi Garcia

Pour ce dernier rendez-vous de la saison, Dimitri Payet est suspendu ; il devrait très certainement être remplacé par R. Cabella.