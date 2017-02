Face à Guingamp, l'OM à nouveau "En Avant" ?

L'Olympique de Marseille reçoit Guingamp ce mercredi (21h), pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Et l'objectif est clair : rattraper les points perdus à Metz vendredi dernier (défaite 1/0).

Près de 30 000 spectateurs sont espérés au Vélodrome pour cet OM / Guingamp. Loin de l'affluence de Marseille / Lyon, mais une barre symbolique honorable pour un match programmé à 21h en semaine… et après une bien décevante défaite à Metz (1/0) vendredi dernier.

Retour dans le groupe de Lassana Diarra

Pour les hommes de Rudi Garcia, il n'y a aucune autre alternative : Marseille doit absolument s'imposer devant les Bretons. Après les matchs disputés hier, l'OM pointe désormais à la 7e place de Ligue 1, derrière Lyon, Saint Etienne et Bordeaux. Et avec seulement deux petits points d'avance sur.. l'En Avant Guingamp.

"Je veux plus de détermination, d'agressivité", Rudi Garcia, entraîneur de l'OM

Payet peut être titulaire contre Guingamp pic.twitter.com/zi1nm59dBk — Passion OM (@PassionOM_) February 7, 2017

Pour Guingamp, 2017 est loin de rimer avec succès. Les hommes d'Antoine Kombouaré poursuivent certes leur parcours en Coupe de France (ils jouent à Quevilly au prochain tour) mais en Ligue 1, les Bretons sont au ralenti : ils n'ont plus gagné en championnat depuis le.. 17 décembre (2 buts à 1 devant le PSG). Et février est le mois de tous les dangers pour les guingampais : ils reçoivent ensuite et Lyon et Monaco, et doivent se déplacer à Bordeaux.

Au match aller, Franck Passi était encore sur le banc de l'OM. Et le club naviguait à vue. A Guingamp, Marseille avait craqué après seulement … 32 secondes : le temps pour Yannis Salibur d'ouvrir le score ; un but qui reste le deuxième plus rapide du championnat cette saison, derrière celui du bordelais Vada face à Toulouse le mois dernier (14 secondes de jeu). Les Bretons s'étaient finalement imposés 2 buts à 1.

Lassana Diarra a accepté d'intégrer le groupe de l'OM car "Il n'y avait rien à la télé mercredi soir". #OMEAG — WinamaxSport (@WinamaxSport) February 7, 2017

Quel avenir pour Lassana Diarra ? Un vrai mystère, pour être honnête. Le joueur a eu tout le mois de janvier pour trouver une porte de sortie, pendant le mercato. Il est toujours marseillais. Mais des pistes plus exotiques, comme la Chine, peuvent encore s'ouvrir. En attendant, Rudi Garcia a choisi de le convoquer à nouveau dans le groupe. Lass Diarra n'a plus porté le maillot de l'OM depuis le 21 décembre dernier à Bastia (victoire 2 buts à 1).

Quand tu réintègres le groupe à 3 semaines d'OM-PSG le dimanche 26 février à 21h heure française, 4h du matin heure chinoise pic.twitter.com/iKGLn43WhF — Mathieu Lauricella (@LauricellaMatt) February 7, 2017

Les absents

A Marseille, Rudi Garcia est toujours privé de Patrice Evra (cuisse), Hubocan, Kamara (bras) et Diaby (cheville). Clinton Njie, de retour de la Coupe d'Afrique des Nations, est laissé au repos. L'entraîneur de l'OM se prive aussi volontairement de Rabillard, Leya Iseka, Khaoui ou encore Z. Machach. Côté guingampais, le principal coup dur est la suspension du défenseur brésilien Marçal, auteur de six passes décisives depuis le début de saison. Privat (genou) et Diallo (genou également) sont forfait.