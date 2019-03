Facebooklive : Suivez en direct TRIBUNE PSG avec le Collectif Ultras Paris

Paris, France

Dans un peu plus de 48h, le PSG va jouer son huitième de finale retour de Ligue des Champions face à Manchester United. L'équipe de Tribune PSG décrypte cette rencontre et reçoit deux invités qui vont mettre l'ambiance en tribune mercredi. Romain et Fabien, président et capo du Collectif Ultras Paris passent une heure avec la bande de Bruno Salomon.