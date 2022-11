Fahd El Khoumisti quitte Le Mans FC et retourne à Concarneau

On pensait que le problème venait de sa relation avec Cris... Mais le changement d'entraîneur et l'arrivée sur le banc manceau de Réginald Ray n'aura rien changé. Après s'être mis à l'écart de l'équipe fin septembre (un seul match joué contre Martigues le 21 octobre), Fadh El Khoumisti quitte Le Mans FC et retrouve le club de Concarneau, où il avait passé un an et demi avant de rejoindre la Sarthe. "Un accord a été trouvé entre le Club et l’US CONCARNEAU. Le transfert de l’attaquant est effectif dès aujourd’hui", indique Le Mans FC dans un communiqué lapidaire.

ⓘ Publicité

Arrivé au Mans en juin dernier, auréolé du titre de meilleur joueur de National, l'attaquant originaire de Mamers se disait pourtant ravi de retrouver la Sarthe et le club qu'il suivait étant enfant : "Je suis très, très heureux d'être au Mans dans un gros club, de jouer dans un beau stade et en venant au Mans FC, c'est un rêve qui se réalise, de jouer pour ma région, c'est quand même beau et l'histoire peut être encore plus belle." Elle a fini en eau de boudin.

Aucune explication ni du club, ni du joueur

Absent de la feuille de match dès le 30 septembre face à Avranches, officiellement pour "raisons personnelles", le joueur a immédiatement été l'objet d'une passe d'armes entre Le Mans FC et Concarneau. "Je sais que ça na va pas très bien", avait révélé le coach des Thoniers, Stéphane Maignan. Avant que son président, Jacques Piriou, n'ouvre carrément la porte à un retour en Bretagne : "Si Monsieur El Khoumisti souhaite revenir dans un club qu’il apprécie beaucoup et qui le lui rend bien, ce serait avec grand plaisir qu’il serait accueilli, mais il ne faut pas rêver ». Non, il ne faut pas rêver avait répondu en substance Le Mans FC dans un communiqué, précisant que le joueur restait "un élément apprécié et important de l'équipe."

Mardi sur France Bleu Maine , le nouvel entraîneur du Mans FC, Réginald Ray admettait que le joueur n'avait toujours pas "la tête à 100 % dans le projet du club", mais n'écartait pas la possibilité d'une réintégration... Le joueur, lui, avait visiblement déjà fait un autre choix. Lundi, alors que ses coéquipiers du Mans affrontaient Châteauroux, il publiait sur son compte Instagram une photo de lui sous le maillot des Thoniers, accompagné d'une chanson du groupe PNL commençant par les mots "j'veux rentrer à la maison"... C'est désormais fait. Alors, le mal-être était-il sportif ou personnel au Mans ? Sans explication ni du joueur, ni du club, le mystère demeure... En tout cas l'idylle entre Le Mans FC et l'enfant du pays aura été de courte durée : seulement huit matchs de championnat.