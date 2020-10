Faillite du SCB : le tribunal de commerce de Bastia dessaisi.

Le Tribunal de Commerce de Bastia ne jugera donc pas la pire liquidation qu'elle a eu à instruire de toute son histoire : celle du Sporting Club de Bastia ! L'affaire a été purement et simplement "dépaysé" et transféré au Tribunal de Commerce de Lyon. Un dépaysement que l'on apprend que ces jours-ci, à l'approche de l'audience prévue normalement pour le mercredi 14 octobre, mais la décision date déjà du printemps dernier. Une requête en dépaysement déposée alors par le Parquet de Bastia et validée par la Cour de Cassation en avril. La haute juridiction a, dans la foulée, désigné le Tribunal de Commerce de Lyon pour juger ce dossier tout autant volumineux que sensible.

Thierry Gardon, président du tribunal de commerce de Lyon © Maxppp - Stéphane Guiochon

Les raisons de cette demande de dépaysement par le Parquet de Bastia sont simples, elles sont liées aux changements intervenus au sein du Tribunal de Commerce de Bastia ces derniers mois et qui concernent indirectement ce dossier. Il y a eu tout d'abord l’élection en janvier dernier de Gilles Filippi à la présidence de l'instance bastiaise du Commerce, Gilles Filippi qui n'est autre que le frère de Jean Noël Filippi, l'un des dirigeants du SCB membre de la SASP mise en liquidation. Autre fait, le retour comme juge de ce même tribunal de commerce de Claude Ferrandi, repreneur du club bastiais après sa liquidation et actuel président de celui-ci. Difficile donc pour eux de siéger sur ce dossier. Dans son ordonnance d’avril autorisant ce dépaysement, la Cour de Cassation avance les arguments " d’une bonne administration de la justice et de la préservation de l'impartialité de celle-ci".