Faitout Maouassa prolonge d'un an au Stade Rennais

En parallèle des arrivées sur lesquelles travaille le club, le Stade Rennais vient d'annoncer ce jeudi 20 août la prolongation d'un an du latéral gauche Faitout Maouassa, jusqu'en 2022. Après sa superbe saison 2019/2020, les Rouge et Noir s'assurent de protéger le contrat de Maouassa pour cette saison. Sans prolongation, l'international espoirs aurait pu entrer en contact avec d'autres clubs dès janvier, et y signer sans indemnité de transfert en juin prochain.

Sur le site du club, Faitout Maouassa s'est dit "très heureux de prolonger avec le Stade Rennais. On a un bon groupe. On a construit quelque chose de bien et on a fait une très belle saison malgré le fait qu’elle se soit arrêtée prématurément. Aussi bien pour moi que pour le club, on a une progression à entretenir. Je suis content de la saison écoulée. Je peux dire merci à mes coéquipiers car c’est aussi grâce à eux que je prolonge aujourd’hui. Ils m’ont mis dans les meilleures conditions et m’ont aidé à jouer mon meilleur football."

Reste maintenant à prolonger son pendant à droite Hamari Traoré, lié au club jusqu'en 2021.