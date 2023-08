Fan Day du HAC : découvrez les maillots Ciel et Marine de la saison 2023-2024

Près de 4 000 personnes ont assisté au "Fan Day" (traduisez la journée du supporter) ce mardi 8 août au Stade Océane. À cette occasion, les équipes masculines et féminines du HAC, qui évoluent toutes deux au sein de l'élite cette saison (Ligue 1 pour les garçons, D1 pour les filles), ont été présentées et les nouveaux maillots dévoilés. Ils sont identiques pour les deux équipes, à une différence près : la présence sur le maillot masculin d'un sponsor rouge vif, en lettres capitales sur la poitrine. C'est peut-être un détail pour certains, mais pour d'autres ça veut dire beaucoup. "Le rouge, c'est pas notre couleur préférée, au Havre. Ça ne va pas du tout avec le club", s'émeuvent deux supporters au micro de France Bleu Normandie. Une autre est plus tempérée : "Je trouve qu'ils sont jolis, que les couleurs se mettent bien en accord ensemble. Je pensais que ça allait gâcher entre guillemets, mais en fait, il est bien assorti avec les autres couleurs."

ⓘ Publicité

Vous préférez le maillot extérieur avec ou sans le sponsor rouge sur le torse ? © Radio France - François Manoury

Pas de quoi pour autant gâcher la joie de se retrouver entre supporters à quelques jours de la reprise du championnat pour l'équipe hommes. Après quatorze années vécues en Ligue 2, ils attendent ce retour dans l'élite avec impatience et beaucoup d'excitation. "Je suis là depuis 79 ! Ça me fait chaud au cœur de savoir que le HAC est en première division" témoigne l'un d'eux. "Après toutes ces années de Ligue 2, ça va faire du bien la Ligue 1. On a hâte. On a vraiment hâte", s'enthousiasme un autre. Le premier match pour le HAC masculin, c'est ce dimanche 13 août sur la pelouse de Montpellier.