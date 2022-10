Farès Chaïbi sur le ballon d'or de Benzema : "Karim, un symbole de la ville de Bron"

Karim Benzema vient mettre fin à 24 ans de disette côté français. Il succède à Zinedine Zidane au palmarès du Ballon d'Or et devient le cinquième tricolore à obtenir cette distinction (après Kopa, Platini, Papin et donc Zidane). Un autre joueur originaire du quartier de Terraillon à Bron brille en ce moment dans le football professionnel, c'est le milieu de terrain du TFC Farès Chaïbi (19 ans et déjà deux buts et quatre passes décisives à son actif cette saison en Ligue 1). Ce lundi soir, une fresque a d'ailleurs été déployée à Bron avec les visages des joueurs qui ont percé. On y retrouve Karim Benzema, Farès Chaïbi et Hamza Rafia. Interview avec le Toulousain.

Vous venez du même quartier, ça doit te faire quelque chose ?

"Un Français ballon d'or et qui vient en plus de mon quartier, ça fait encore plus plaisir ! Pour nous c'était inaccessible et voir quelqu'un qui habite dans notre quartier, où l'on côtoie ses proches tous les jours, ça fait bizarre."

La ville de Bron doit-être très fière...

"Comme beaucoup, on habite dans des quartiers où ce n'est pas facile. Cela va ramener de la lumière et j'espère des bonnes choses pour la ville aussi. Là-bas, ça ne joue qu'au foot. Il n'y a pas d'autre sport, il y a des terrains de foot partout. Cela reste un quartier sensible, le seul moyen pour les jeunes de se lâcher c'est le foot. Avoir cet exemple, Karim Benzema meilleur attaquant du monde, pour les jeunes c'est incroyable. Beaucoup de jeunes se voient en lui."

On sent beaucoup de fierté...

"Bien sûr que c'est une fierté. C'est une légende. C'est comme si tu allais dans le quartier de Messi en Argentine. Ce qu'il fait, c'est un truc de fou. On aimerait tous devenir comme lui et avoir sa carrière. Tu comptes sur les doigts de la main ceux qui ont son palmarès et sa carrière."

"Tout le monde était pour le Real Madrid"

Comment s'est passée la jeunesse en regardant les exploits de Benzema ?

"On a tous grandi avec lui. Quand il y avait les clasico, tout le monde était avec son maillot dans les snacks. Tout le monde était pour le Real Madrid. Dans mon club, il y en a plein qui avaient le maillot du Real. C'est un symbole de la ville de Bron."

Vous avez 15 ans d'écart, et maintenant il y aussi des maillots floqués Chaïbi à Bron...

"Quand on est jeune, on rêve de devenir footballeur pro. Quand tu vois ton nom derrière les maillots des gens, c'est une fierté pour toute ma famille. Il n'y a pas plus beau."

Tu rentres régulièrement ?

"Souvent ! Quand j'ai un trou, je rentre direct. Il y a toute ma famille à Lyon et à Bron."