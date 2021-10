US Orléans : Farid Kebsi, des bancs de la D2 féminine à ceux de la sélection féminine algérienne

Les féminines de l'US Orléans, dans le Loiret, se sont une nouvelle fois inclinées ce dimanche en D2 féminines face à Saint-Maur à la Source, 4 buts à 2, à l'occasion de la 6e journée. Après le revers face à Nantes la semaine précédente, les Orléanaises auront le temps de travailler les lacunes pendant les deux semaines de trêve internationale. À cette occasion, six joueuses orléanaises ont été retenues par la sélection Algérienne : Ikram Adjabi, Lydia Belkacemi, Sarah Boudaoud, Wissem Bouzid, Chloé NGazi et Amira Ould Braham.

Le coach de l'équipe, Farid Kebsi, s'envole lui aussi ce lundi pour l'Algérie puisqu'il intègre le staff de l'équipe féminine A des Fénecs. Nommé en septembre dernier en tant qu'adjoint, il sera sur le banc pour son premier match officiel ce mercredi à l'occasion d'un match qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines qui se déroulera en juillet 2022.

Une reconnaissance envers l'USO

Il est d'abord étonné qu'on pense à lui mais très vite, cet étonnement devient de la fierté. "Quand on est contacté pour ce genre de chose c'est toujours valorisant pour l'entraineur que je suis mais aussi pour le club", détaille le coach interrogé par France Bleu Orléans, "si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi en partie grâce au club". Et même si Farid Kebsi avait très envie de dire oui tout de suite, il lui fallait encore l'accord de l'USO justement. "Je leur ai fait part de la proposition que j'avais. Ils m'ont donnés leur feu vert et une fois que j'ai eu cet accord j'ai dit oui à la sélection", explique l'entraineur des féminines de l'USO.

J'ai gravi les échelons un à un

Le coach orléanais était déjà présent pour des rencontres amicales depuis septembre mais jamais pour un match officiel. Ce sera donc une grande première pour lui cette semaine, lui qui a commencé en amateur. "J'ai gravi les échelons un à un. Aujourd'hui c'est une expérience internationale donc je prends ce qu'il y a à prendre sans me poser de questions. On donnera le maximum pour défendre les couleurs de l'Algérie sur le plan international".

Un nouvel environnement

On l'a dit, Farid Kebsi retrouvera six orléanaises dans l'équipe nationale d'Algérie, ce qui est sans doute une très bonne chose pour se faire une place dans la sélection. "Connaître les joueuses c'est bien mais c'est aussi l'environnement qui est nouveau", répond le coach de la D2, "il y aura aussi un temps d'acclimatation, pour voir comment la sélection travaille et il faudra aussi apprendre à connaître un peu plus les autres joueuses".

Les Algériennes ont donc rendez-vous avec le Soudan à Oran, en Algérie ce mercredi, match retour au Soudan le lundi 25 octobre. Pas de match la semaine prochaine en D2, les féminines de l'USO se rendront à Lille le 31 octobre pour la 7e journée.