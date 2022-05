Farid Kebsi ne sera plus l'entraîneur de l'équipe féminine de l'US Orléans

Farid Kebsi a choisi de ne plus être l'entraîneur de l'équipe féminine de l'US Orléans qui évolue en D2. Pour des raisons personnelles, il a refusé la proposition que lui a faite le club de rester. Un départ marquant pour Orléans et sa section féminine de football.

C'est une information France Bleu Orléans, Farid Kebsi ne sera plus sur le banc la saison prochaine de l'équipe de l'US Orléans qui évoluera encore en D2 féminine de football. Arrivé en janvier 2016 comme responsable du pôle féminin et entraîneur de l'équipe première, c'est sous sa houlette que l'équipe féminine a réussi à se hisser en 2ème Division lors de la saison 2018-2019 et s'y maintenir depuis. Pour raisons personnelles, Farid Kebsi a choisi de ne pas poursuivre l'aventure avec l'US Orléans malgré la proposition du club de rester à son poste.

Prendre un peu de recul-Farid Kebsi

Farid Kebsi avait pris les rênes de l'équipe première féminine de l'US Orléans en cours d'exercice pour terminer la saison 2015-2016. En juin 2018, il permet à l'équipe d'accéder à la D2, treize ans après l'avoir quitté, lors d'un match de barrage face au FC Rouen. Aujourd'hui il a décidé de quitter son poste. Calmement il explique que "c'est pour des raisons personnelles, après une période de réflexion, de discussions avec mes proches, mon entourage que j'ai pris cette décision de prendre un peu de recul". Farid Kebsi ajoute "j'ai dit aux dirigeants que je ne donnerai pas suite à leur proposition, c'est une réflexion sur moi, c'est bien aussi dès fois de laisser la place, aujourd'hui il n' y a pas d'animosité avec le club, l'US Orléans, c'est mon club". Le futur-ex entraîneur de la D2 de l'US Orléans a fait part également aux dirigeants qu'il "était disponible pour un rôle différent" mais précise aussi qu'il "a à ce jour d'autres propositions en France et à l'étranger".

Moins d'argent pour les filles

Dans un entretien récent à France Bleu Orléans, Philippe Boutron, le président de l'US Orléans, n'a pas caché que pour un club de National dont le projet est toujours d'accéder à la Ligue 2, le centre de formation qui va du coup fermer et une équipe féminine en D2, "sont des charges importantes et c'est difficile d'y faire face". On comprendra aisément que la direction du club orléanais s'apprête à réduire la voilure financière chez les filles. Ce choix de faire de l'équipe première des garçons une priorité, Farid Kebsi dit "l'entendre" et que ce n'est pas la raison principale de son départ "même si elle peut en faire partie". Quant à l'avenir de l'équipe féminine en D2, Farid Kebsi indique "qu'il y a une volonté du club de continuer les féminines, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, avec moins de moyens mais ca veut pas dire qu'avec moins de moyens, on ne peut rien faire".

Actuellement 8ème ex-aequo du championnat de D2 Féminine, l'US. Orléans disputera son dernier match de la saison le 22 mai face au Stade Brestois 29 au stade de la Source.