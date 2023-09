Farioli : "Beaucoup de sportifs traversent ces problèmes, ce ne doit pas être un tabou"

En apnée pendant près de quatre heures vendredi en attendant des nouvelles d'Alexis Beka Beka, les salariés et joueurs de l'OGC Nice tentent de faire retomber la pression alors que le Stade Brestois arrive à l'Allianz Riviera dimanche pour un match qui devait être une fête et un tremplin pour la première place. Finalement le climat est forcément alourdi par les événements de la veille même si le dénouement a provoqué beaucoup de soulagement et donnera aussi "une motivation supplémentaire" selon Francesco Farioli, face à la presse ce samedi.

"Ce n'est pas un avant match comme les autres. L'épisode d'hier nous a tous touchés. Heureusement l'issue est positive. Alexis est sain et sauf, il est pris en charge. Je voudrais souligner le travail de notre psychologue. Il ne faut pas se cacher quand on affronte ces problèmes. Parfois on a l'impression que les joueurs sont des super stars. Mais beaucoup de sportifs de haut niveau traversent ce genre de moments. Ce ne doit pas être un tabou. Je demande de la sensibilité autour de la situation d'Alexis."

"Une motivation en plus contre Brest"

"On doit penser au match de demain. On aura une motivation en plus. Je dois dire qu'hier l'attitude de l'équipe a été magnifique. Tous les joueurs avaient envie de se rendre sur place pour aider. Mais on a aussi écouté les professionnels présents et on est resté à l'écart. On a tous été soulagé. On va chercher à faire au mieux contre cet adversaire premier au classement. Brest a beaucoup de qualités. On a envie de rendre fier nos supporters qui seront plus de 30.000."