Farioli : "On ne veut pas recruter des joueurs juste pour faire le nombre"

Toujours privé de victoire en ce début de saison, et de recrue en cette fin de mercato, l'entraîneur Francesco Farioli garde malgré tout le sourire. Et compose avec le groupe qu'il a à disposition. Presqu'au complet. Mais amputé quand même de quelques cartouches pour achever ce Lyon blessé. Extraits de la conférence de presse ce vendredi

Mendy et Claude-Maurice forfaits, Boga sans doute trop juste

"Tous les joueurs sont à disposition sauf Mendy qui a repris la course. Claude-Maurice a reçu un coup au même endroit et sera à nouveau forfait. Et Jérémie Boga est en phase de reprise mais n'est pas encore sûr d'être présent."

Lyon bête blessée

"Lyon n'est pas à la place qu'il mérite, c'est une équipe avec de l'expérience. Ils ont une identité très claire qui aime presser haut, il faudra être solide dans leur sortie de balle. Je pense qu'ils vont changer de système. Je pense que ce sera un match très compliqué, très difficile à préparer. C'est une équipe qui va venir avec le couteau entre les dents donc j'ai insisté sur ce paramètre toute la semaine. On est aussi la preuve qu'avec deux points on n'est pas à notre place."

Le match à Lorient

"Après Lorient j'ai été très positif et j'ai pu confirmer ces sensations. C'est un grand pas en avant. Notamment dans le pressing haut et les récupérations de balle. Quelques minutes après le but encaissé on aurait pu perdre la maitrise mais on a su garder la tête froide."

Mercato à l'arrêt

"Non je ne suis pas inquiet. On a déjà eu des arrivées avec Morgan et Jérémie. Si d'autres peuvent arriver c'est bien mais on a déjà un groupe de qualité. S'il s'agit juste de prendre des joueurs pour faire du nombre, non ce n'est pas nos intentions. Todibo ? Ces rumeurs existent depuis le début donc on a développé des anticorps avec le staff. Il reste quelques jours de mercato et il reste une possibilité de rester avec nous et je m'en réjouis. Bard ? Melvin est un des trois joueurs qui m'a le plus agréablement surpris depuis le début. J'étais un peu perplexe sur sa capacité à s'adapter à notre système. Mais il progresse."