"Fatigue" et "incompréhension" pour Jacques Rousselot, battu par Le Graët à la FFF

Battu par Noël Le Graët lors de l'élection du président de la fédération française de football, Jacques Rousselot, patron de l'ASNL, a fait part de son incompréhension et a confirmé son envie de passer la main au club également.

Jacques Rousselot, président de l'AS Nancy Lorraine, ne sera pas le prochain patron du football français. Il a été battu nettement par le président sortant de la FFF, Noël Le Graët, ce samedi 18 mars en récoltant 41,9% des voix des 216 grands électeurs. Fatigué, Jacques Rousselot réagit à cette défaite et parle de l'avenir, le sien et celui de l'AS Nancy Lorraine.

Jacques Rousselot réunit moins de suffrages que Fernand Duchaussoy, battu en 2011, avec près de 42% des voix contre plus de 45% pour Duchaussoy. Le Nancéien s'attendait à un écart plus faible :

Je ne peux pas dire ce qui a cloché dans les derniers jours. On avait fait les pesées. On savait que le monde amateur était pas mal pour nous. C'est le monde professionnel qui, je pense, n'a pas suivi [...] Il y a beaucoup de fatigue [...] J'avais le sentiment qu'on avait fait une bonne campagne. Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 étaient assez à l'écoute. Ils voulaient un changement. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé [...] Il faut s'incliner."

Même s'il n'a raté aucun match pendant la campagne électorale, Jacques Rousselot va retourner "au chevet de l'AS Nancy Lorraine" comme il le dit :

Je vais retourner dans ma chère Lorraine, au chevet de l'ASNL, et puis on va continuer la route avec l'AS Nancy Lorraine. Et puis à terme, peut-être qu'à un moment...il faut savoir s'arrêter aussi [...] J'ai dirigé l'ASNL pendant 23 ans, je sais que mes jours sont comptés en ce qui concerne la direction de l'ASNL, puisque je l'ai dit et je le redis [...] Je crois que j'irai à la pêche, tranquillement, dans un an."