Jeux Paralympiques : la championne catalane Cécile Hernandez dénonce la suppression de son épreuve

C'est la plus grande championne handisport des Pyrénées-Orientales, et pourtant elle ne participera peut-être pas aux prochains Jeux Paralympique à Pékin. Cécile Hernandez, 47 ans, triple médaillée olympique, trois fois championne du monde en snowboard, a vu sa catégorie supprimée.

Une injustice pour l'athlète

Faute de concurrentes, la catégorie de Cécile Hernandez a été supprimée. Depuis deux ans, pour continuer à concourir, elle a été autorisée à rejoindre d'autres catégories de handicap. Mais pour les Jeux, le comité paralympiques lui a fait savoir que ce ne serait pas possible.

C'est totalement injuste ! - Cécile Hernandez, triple médaillée olympique

"Je suis autorisé à courir avec les filles aux championnats du monde et pas aux Jeux, alors que ces mêmes organisations ?! Ça met une rage. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai gagné toutes les courses. Si je ne vais pas aux Jeux, c'est complètement injuste", lance l'athlète en colère sur France Bleu Roussillon avant d'ajouter, "depuis que je suis handicapée, je me bats pour faire face aux injustices de la vie. Et là, c'est pire parce que ça fait huit ans que je me prépare. La station des Angles met de l'argent sur moi. La fédé met énormément d'argent. Tous mes partenaires mettent beaucoup d'argent…. Et me priver des Jeux, c'est les priver aussi ! Le Comité paralympique international est complètement en train de bafouer toutes les valeurs qui sont de présenter les meilleurs athlètes, une valeur d'inclusion, encore plus dans le handicap. C'est totalement injuste."

La Fédération Française Handisport soutenue par le CPSF (Comité Paralympique du Sport Français), s’est saisie du dossier et a déposé un recours. Mais la décision ne sera rendue que quelques jours avant les Jeux. Les paralympiques de Pékin auront lieu du 4 au 13 mars prochain.