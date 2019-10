Faux pas interdit pour l'OM face à Strasbourg

Les marseillais accueillent Strasbourg, ce dimanche en clôture de la 10ème journée de L1. Après 4 matches sans succès, l'OM doit s'imposer pour se relancer et ne pas faire grogner ses supporters une semaine avec le choc à Paris. A vivre dès 21H00 sur France Bleu Provence et francebleu.fr

Marseille, France

17ème de Ligue 1...

Sur les 4 derniers matches, l'OM pointe dans le fond du classement de la division. Il faut dire que les marseillais viennent de grignoter 3 points sur 12 possibles. Trop trop peu. De plus face à certains adversaires dans la panade (Dijon ou Amiens).

André Villas-Boas: "On doit être capable de jouer pendant 90 minutes"

Malgré celà, des contre-performances et une équipe amoindrie par les blessures (Alvaro Gonzalez, Thauvin) et le suspensions (Kamara, Payet, Strootman), l'OM reste potentiellement à 3 longueurs du podium. D'où le souhait de ne pas griller de nouveaux jokers afin de rester en embuscade. "Nous sommes capables de faire mieux, mais nous sommes incapables de le mettre en place pendant 90 minutes résume l’entraîneur olympien André Villas-Boas. On cherche pourquoi. L'une des solutions? Marquer ne premier, plutôt que d’encaisser le premier but (ce qui est souvent arrivé à l'OM cette saison) et bien commercer le match. Puis d'être performant pendant 90 minutes. Je sens et je pense qu'on en est capable. Le transfert (la relation) entre l'entrainement (de la semaine) et le match (le week-end) reste une chose sensible cette saison. _Mais on cherche cette victoire et si nous sommes performants pendant toute la durée du match, on peut gagner_."

André Villas-Boas: "Nous sommes capables de faire mieux, mais on doit le faire pendant 90 minutes"

Dario Benedetto, meilleur buteur de l'OM: "On a conscience qu'il faut gagner"

Les marseillais, privés de Sanson (suspendu), pourront compter sur les retours de suspension de leur défenseur Kamara (photo) et de leur milieu de terrain Strootman. L'OM qui misera aussi sur son meilleur buteur, Dario Benedetto: "On a conscience qu'il faut gagner et _on a profité de la trêve internationale pour corriger certains choses_" souligne l'argentin, déjà 5 buts en 9 matches.

Dario Benedetto: "La passion des supporters de l'OM me fait penser à l'Argentine. Et j'adore!"

Le défenseur Bouba Kamara sera de retour après trois matches de suspension © Maxppp - Stéphane GUIOCHON

Après Strasbourg, le calendrier est costaud avec Paris, Lille et Lyon

Face à des strasbourgeois cancres de la division à l’extérieur, incapables de marquer le moindre but en déplacement, et privés d’éléments majeurs en défense pour ce match au Vélodrome, l'OM qui ferait mieux de gagner. L'emporter pour se relancer et éviter la grogne de ses fans. L'emporter pour se donner un peu d'air avant un menu qui pourrait virer à l'indigestion: avec un déplacement Paris, puis les réceptions de Lille et Lyon lors des trois prochains week-ends.

Composition probable de l'OM: Mandanda (cap) - Sakaï, Kamara, Caleta-Car, Amavi - Lopez, Strootman, Rongier - Sarr, Benedetto, Germain.