FC Annecy : les deux joueurs et les deux membres du staff testés positifs au Covid-19 vont bien

Les footballeurs du FC Annecy peuvent de nouveau reprendre le championnat de Nationale. Leur deux dernières rencontres avaient été reportées après la découverte de quatre cas de Covid-19 : deux parmi les joueurs et deux parmi les membres du staff. Depuis, environ 80 personnes, entre les espoirs et le groupe professionnel, ont été dépistées. Et heureusement, tous les tests sont négatifs.

Tester et isoler pour "limiter l’hémorragie"

"Tout le monde va bien", a confié Julien Maillot, l’entraîneur adjoint du FC Annecy lors d'une conférence de presse ce mercredi. "Les symptômes se sont amoindris pour les quatre personnes testées positives." Selon lui, il va falloir composer avec de potentiels cas de Covid-19 au sein de l'effectif tout au long de la saison. "C'est au petit bonheur la chance, on ne peut pas créer une bulle autour des joueurs comme l'a fait la NBA (la ligue de basket américaine). Les joueurs sont assez matures pour savoir ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire, mais c'est sûr que ça perturbe la saison et notre organisation, mais on n'est pas le seul club dans ce cas de figure."

"Ce sont les clubs qui arriveront à gérer au mieux ces mini-crises qui s'en sortiront le mieux cette saison", confirme Sébastien Faraglia, le président du club. "Entre le moment où une personne a montré un premier symptôme et le moment où on a testé 51 personnes, il s'est passé 3 heures. C'est surement ce qui nous a permis de limiter l’hémorragie."

"Sans stade, plus de club" met en garde le président du FC Annecy

L'autre dossier qui plombe le début de saison du club, c'est celui du parc des sports d'Annecy, où se déroule habituellement les matchs à domicile du FC. Sauf que le complexe a été fermé le 7 août dernier sur décision de la préfecture pour raison de sécurité et en attendant le résultat de nouvelles expertises concernant la vétusté des installations.

"Sauf qu'on est le 2 septembre, et qu'il ne s'est rien passé", peste Sébastien Faraglia. "Je ne dis pas que les gens n'ont pas travaillé, mais ce que je constate, c'est que l'étude n'a toujours pas commencé, qu'elle doit durer 6 ou 7 semaines et que nous en attendant il faut qu'on trouve un stade. Sans stade, il n'y a plus de club."

Le prochain match "à domicile" d'Annecy face à Concarneau le 11 septembre se jouera au stade de Grangettes de Rumilly, comme celui face au Mans le 21 août, lors duquel les Haut-Savoyards avaient fait match nul 3-3. Mais ensuite, le club va se retrouver une nouvelle fois sans stade et sans solution.