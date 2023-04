FC Bâle - OGC Nice : Nicolas Pépé absent du groupe

À nouveau touché au genou, Nicolas Pépé n'a pas embarqué avec le groupe niçois ce mercredi direction la Suisse. Déjà victime d'une tendinite et absent deux mois en début d'année, l'Ivoirien ressort de l'équipe. Didier Digard ne pourra pas compter non plus sur Alexis Beka Beka (psoas) ni Mattia Viti (adducteurs), qui s'ajoutent à la liste des blessés de ces dernières semaines.

Ni Sofiane Diop (genou), ni Jordan Lotomba (cheville), ni Youcef Atal (ischios) ne sont rétablis pour ce quart de finale aller d'Europa Conférence League à Bâle.