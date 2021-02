FC Barcelone - PSG : des retrouvailles électriques

Retrouvailles entre les enfants terribles du football européen ce mardi soir. À 21 heures, le FC Barcelone accueille le PSG sur sa pelouse du Camp Nou. Un match sans Neymar mais avec beaucoup de tensions.

Neymar, justement, est à lui seul un point mésentente entre les deux clubs, le parisien étant une ex-figure blaugrana, parti du club catalan au PSG en 2017, année de l'historique remontada.

Mais il y a aussi eu la finale de la Coupe des Coupes, en 1997, épreuve aujourd'hui disparue. C'est le moment où Ronaldo joue au Barça et transforme le pénalty pour donner l'avantage aux siens, Paris rate ensuite la balle de l'égalisation, se fait battre et devra attendre 23 ans avant de rejouer une finale européenne.

Et il y a évidemment la fameuse remontada, en 2017, après un match aller magnifique, le PSG se fait humilier et éliminer par le FC Barcelone 6 buts à 1.

Preuve que cette rivalité est toujours très vive, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi s'est fait insulté dés qu'il est sorti de sa voiture à Barcelone : "Laisse Messi !", a-t-on pu entendre. Le patron du club de la capitale accusé de s'intéresser d'un peu trop près au joueur du Barça.

Mais le milieu argentin du PSG Leandro Paredes a remis les pendules à l'heure en conférence de presse ce lundi soir.

On parle beaucoup du sujet Messi, je préfère laisser dire et me concentrer sur le match de demain. La présence de Messi contre soi change beaucoup ma responsabilité défensivement, j'essaierai d'être le meilleur possible pour que le match tourne en notre faveur