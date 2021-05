FC Lorient : Christophe Pélissier en lice pour le trophée de meilleur entraîneur de Ligue 1

Peut-on être à la lutte pour le maintien, pas encore sauvé à deux journées de la fin de la saison, et être élu meilleur entraîneur de Ligue 1 ? La réponse est oui si l'on s'en fie aux candidats nommés pour la 29e édition des trophées UNFP, dont les listes viennent d'être dévoilées ce mardi en fin de matinée.

Christophe Pélissier et le FC Lorient auteurs d'une incroyable phase retour

Christophe Pélissier, du FC Lorient, fait partie des cinq entraîneurs nommés pour le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1 aux côtés de Christophe Galtier (Lille), Rudi Garcia (Lyon), Franck Haise (Lens) et Niko Kovac (Monaco). Le technicien du FCL le doit indéniablement à l'incroyable deuxième partie de saison de son équipe. Alors qu'il totalisait seulement 12 points à l'issue de la phase aller et pointait à la 19e place du classement, le FCL s'est métamorphosé depuis janvier au point de s'extirper de la zone rouge pour se hisser à la 17e place et entrevoir un possible maintien. Le lauréat sera connu le 23 mai.

Camavinga pour le meilleur espoir

Un autre ancien lorientais figure dans le casting. Il s'agit de Benjamin Lecomte, ex portier des Merlus désormais à Monaco, dans la liste lui des cinq meilleurs gardiens. Le Rennais Camavinga est lui nommé pour le meilleur espoir de Ligue 1 où on ne retrouve pas le brestois Faivre, ni le lorientais Laurienté, pourtant vu avec l'équipe de France U20, étincelants par moment mais aussi irréguliers. Sofiane Diop, passé par le Stade Rennais avant de filer à Monaco, est lui en lice.

Laurienté et Cardona pour le plus beau but

Armand Laurienté figure en revanche dans la liste pour le plus beau but, désigné par les fans. Nommé pour son coup franc stratosphérique marqué à 37 mètres du but lors du match nul du FCL à Nantes (1-1). Dans cette liste figure aussi le brestois Irvin Cardona, lui pour son sublime ciseau en début de saison à Dijon (0-2) pour la 3e journée.