FC Lorient - OGC Nice : attention au piège breton

Après le derby face à Monaco dimanche, les footballeurs de l'OGC Nice affrontent ce mercredi soir, le FC Lorient à l'occasion de la 7e journée de ligue 1 de football. C'est une semaine bien chargée pour les Aiglons. Derby dimanche dernier, et deux déplacements cette semaine la Bretagne ce mercredi et St Etienne samedi. L'entraineur de l'OGC Nice, s'attend à un match difficile au Moustoir. Les Merlus sont une équipe performante à domicile précise Christophe Galtier "Ils ont battu deux équipes européennes cette saison , Lille et Monaco".

Pour ce déplacement dans le Morbihan, Mario Lemina est suspendu et Kasper Dolberg, blessé au genou n'est pas du voyage. Mais pour l'entraîneur du GYM

Les absences doivent servir à faire éclore d'autres joueurs

L'enchainement de rencontres n'est pas non plus un problème précise Christophe Galtier. Car le GYM ne sort pas d'une série de matches, "on joue une fois pas semaine. L'équipe me semble bien physiquement" explique le technicien niçois. Il redoute plutôt le troisième match et le déplacement à St Etienne mais d'ici là, il saura ajuster son équipe.

Objectif : améliorer l'entame de match

Avant le déplacement à Lorient, Christophe Galtier a alerté son staff pour améliorer les débuts de match des Aiglons. "Il faut être dans l'action et pas dans la réaction. On ne peut pas se contenter de jouer 45 minutes". Il faut peut être améliorer l'échauffement, et le discours d'avant-match précise Christophe Galtier. Les joueurs doivent aussi se responsabiliser.

FC Lorient - OGC Nice, le match est à 21 heures. La rencontre est à vivre dés 20h30 sur France Bleu Azur avec Maxime Bacquié et Grégory Régnier.