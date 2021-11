FC Lorient - Stade Rennais : derby piégeux pour les Rouge et Noir ?

Avant de s'affronter ce dimanche (15h) au Moustoir, Lorientais et Rennais sont dans des formes diamétralement opposées : Rennes n'a plus perdu depuis le 19 septembre, tandis que les Merlus n'ont plus goûté à la victoire depuis le 22 septembre dernier. Les Rouge et Noir sont aujourd'hui sur le podium, quand Lorient glisse vers la zone de relégation, désormais à deux points de l'équipe de Christophe Pélissier. Rennes est clairement favori, et pourtant ce match a tout du piège pour les Rennais, dans un Moustoir qui fera le plein pour la première fois depuis la saison 2016/2017.

Des Lorientais revanchards

L'an dernier, la confrontation chez les Merlus avait été à sens unique avec une victoire 3-0 des Rennais, dans un stade à huis-clos. Dans un stade plein, face à une équipe qui n'a plus gagné devant son public depuis plus de deux mois, Jonas Martin se méfie de ce déplacement : "Bien sûr, ça ressemble à un match piège. On a joué jeudi, eux ont du préparer le match de belle manière depuis le début de semaine. C'est une équipe qui a de grosses qualités, il vont vite devant, leur 3-5-2 est bien rôdé, ils ont des bons joueurs de ballon. Si on est pas déterminés à 200%, on risque d'avoir des problèmes" témoigne celui qui n'a plus encaissé de but en étant sur la pelouse avec Rennes depuis février 2021, à Montpellier (1-2).

Avant le match, l'entraîneur des Merlus Christophe Pélissier a mis la pression sur les Rennais : "Si on bat Rennes ce sera un véritable exploit. (...) Quand on voit leurs matchs, quand on voit leurs statistiques, c'est impressionnant. J'ai été impressionné par leurs matchs contre Lyon et Montpellier. C'est une équipe qui a une force collective, associée à des individualités très fortes sur le plan offensif notamment. A l'heure actuelle c'est la meilleure équipe de Ligue 1. Il n'y a pas les mêmes individualités, mais collectivement je les pense meilleurs que le PSG."

Des louanges qui font autant plaisir à Bruno Genesio qu'elles le rendent méfiants : "D'être reconnus par les gens du football, ça fait plaisir, mais c'est le danger. C'est le danger parce qu'on sait que tout ça est très fragile, qu'on n'a pas de marge, et que tout ce qu'on a fait depuis deux mois peut être remis en question d'ici la trêve. Il faut prendre ces louanges, c'est toujours plus agréable que d'être critiqués. Mais il faut aussi savoir pourquoi on en est arrivés là, comment, qu'est ce qu'on a mis en place, quels moyens on a mis en œuvre pour en arriver là, et continuer à faire ensemble tout ce qu'on a fait depuis la défaite à Marseille." Un état d'esprit et une force collective, moins vus face à Arnhem jeudi, qui avaient permis à Rennes de soulever des montagnes. Ils sont attendus ce dimanche au Moustoir, pour que perdure la belle série d'invincibilité des Rouge et Noir.

Les groupes de Lorient et Rennes

La compo probable

Gomis - Traoré (c), Badé, Aguerd, Meling - Martin, Tait, Majer - Bourigeaud, Laborde, Sulemana