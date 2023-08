FC Metz : 12 ans après son dernier match en L1, László Bölöni fait son retour dans l'élite du foot français

Il est devenu l'un des chouchous de St Symphorien, après l'incroyable remontada, la saison dernière du FC Metz, qui a aligné 25 matchs sans défaite en Ligue 2. Arrivé l'an dernier sur les bords de la Moselle, László Bölöni, va effectuer, ce dimanche, à Rennes, son grand retour dans l'élite du foot français. La dernière fois que le technicien roumain avait entraîné en Ligue 1, c'était sur le banc du RC Lens, il y a plus de 12 ans, entre janvier et mai 2011.

A l'époque, le passage de Bölöni chez les Sang et Or s'était mal terminé. Le club nordiste avait été relégué en L2 et Laurent Mazure, correspondant de l'AFP dans le Nord et suiveur du RC Lens se souvient notamment de ses choix tactiques parfois surprenants : " Il avait déjà replacé Raphaël Varane au milieu de terrain et puis, cette saison-là, Coach Bölöni, lors du dernier match à Nancy (4-0), avait aligné une équipe sans avant-centre, mais avec quatre défenseurs et six milieux de terrain ; une compo qui a marqué les esprits, ici, dans le Nord ".

En L1, le septuagénaire a aussi officié à Nancy, Monaco et Rennes et il totalise près de 250 matchs dans l'élite du foot français. Ses meilleurs résultats, ils les a obtenus en Bretagne. En 2005 notamment, le stade Rennais s'est classé 4e de la Ligue 1. David Thomas est journaliste sportif au Télégramme de Brest et il suit les Rouge et Noir depuis plus de 20 ans et il garde un bon souvenir, sur et en dehors du terrain du technicien roumain : " d'avoir décroché l'Europe en 2005, c'était le renouveau du Stade Rennais. Il est parti ensuite à Monaco, où il a été rapidement remercié et je crois savoir qu'il regrette de ne pas avoir prolongé à l'époque à Rennes. En tout cas, je me rappelle d'un technicien profondément humain, derrière cette barrière d'austérité ".

Bölöni peut-il encore surprendre la Ligue 1 ?

Douze ans après son dernier match en Ligue 1 et alors que le technicien grenat sera le plus âgé des coachs de l'élite, France Bleu Lorraine a demandé à nos deux confrères, David Thomas du Télégramme de Brest et Laurent Mazure de l'AFP, si coach Bölöni pouvait encore surprendre le petit monde de la L1. Voici leur réponse en audio !

Coach Bölöni vient de prolonger son contrat d'une saison

Le technicien roumain du FC Metz est désormais lié aux Grenats jusqu'en juin 2025. Le septuagénaire a rempilé pour une saison supplémentaire. Son adjoint, Christophe Delmotte, devrait l'imiter prochainement.

Les autres membres du staff technique du FC Metz

Christophe Delmotte , coach adjoint, au club depuis juillet 2022

, coach adjoint, au club depuis juillet 2022 Christophe Marichez , entraîneur des gardiens, au club depuis juin 2012

, entraîneur des gardiens, au club depuis juin 2012 Florian Simon , préparateur physique, au club depuis juillet 2019

, préparateur physique, au club depuis juillet 2019 Benjamin Facquez , préparateur physique adjoint, arrivé en juillet dernier

, préparateur physique adjoint, arrivé en juillet dernier Kévin Lejeune, team manager au club juin 2020.