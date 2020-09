FC Metz : dans un derby top secret, les Grenats s'inclinent à Nancy (1-0)

Ce vendredi 4 septembre, dans la plus grande discrétion, le FC Metz s'est rendu au stade Marcel Picot, pour y affronter son voisin, l' AS Nancy Lorraine. Une rencontre à huis clos pour combler la trêve internationale, qui a été tenu secret, à la demande des autorités. Sur le terrain, l'ASNL a gagné.

Un derby top secret ! Ce vendredi, l' AS Nancy Lorraine a accueilli le FC Metz au stade Marcel Picot, pour une rencontre amicale, dont la préparation s'est faite dans la plus grande discrétion. Sur le terrain, les hommes de Vincent Hognon se sont inclinés.

Pas de publicité, pas de communication autour de ce derby lorrain amical

Après la double annulation des matchs amicaux contre Kaiserlautern et Nuremberg, le FC Metz était à la recherche d'un adversaire pour combler la trêve internationale. L'AS Nancy Lorraine était aussi dans ce cas de figure et les deux clubs lorrains se sont finalement mis d'accord pour une opposition à huis clos et amicale, à Picot.

Mais à la demande des autorités, dans un contexte de crise sanitaire, pour éviter d'éventuels débordements aux abords du stade, aucune communication n'a été faite en amont de ce match. Et il a été demandé à la presse locale de ne pas évoquer la tenue de cette rencontre, ni d'en assurer un direct commenté.

Les joueurs des deux équipes ont été également prévenus assez tardivement de l'organisation de cette rencontre et les staffs de Nancy et de Metz leur ont demandé de ne pas en parler non plus sur les réseaux sociaux. Une consigne qui n'a pas été respectée par le gardien messin Alexandre Oukidja. Sur son compte Instagram, il a été fait mention de ce derby. Cette publication a été toutefois retirée rapidement.

Le match : un onze inédit pour le FC Metz

Pour débuter cette rencontre face à l'ASNL, le coach Vincent Hognon procède à plusieurs changements par rapport au match de championnat contre Monaco. Marc-Aurèle Caillard débute dans les cages messines à la place d'Alexandre Oukidja. En défense, l'ancien Troyen Kiki Kouyaté est titularisé à la place de Dylan Bronn. Au milieu, Warren Tchimbembé et Mamadou Fofana sont alignés. Et en attaque, Thierry Ambrose et Sabaly sont aussi titularisés.

FC METZ : Caillard - Centonze, Boye, Kouyaté, Udol - Fofana, Angban, Tchimbembé - Ambrose, Niane, Sabaly

Face aux Rouges et Blancs, qui n'ont toujours remporté le moindre match en Ligue 2 (Défaite à Amiens et nul contre Guingamp), le FC Metz débute timidement la rencontre. Si la première occasion est pour les Grenats, avec une tête de Kouyaté après un corner de Thierry Ambrose (9'), l'ASNL monopolise le ballon durant cette première mi-temps. Le Nancéien Cissoko est tout proche d'ouvrir la marque après le quart de jeu, mais sa frappe heurte finalement la barre transversale messine (18').

Une minute plus tard, le FC Metz réagit sur un contre mais Ibrahima Niane manque son face à face au portier de l'ASNL. L'attaquant sénégalais s'est d'ailleurs montré assez brouillon sur ce match.

Plus remuant et plus impliqué, durant ce premier acte, l' AS Nancy Lorraine aurait pu ouvrir la marque en fin de première période, sur une tête d'Ernest Seka, après un corner tiré par Amine Bassi.

Sous les yeux de Frédéric Antonetti et de Carlo Molinari

Après la pause, Vincent Hognon effectue plusieurs changements dans son onze de départ : Maïga, Bronn, Boulaya, Nguette, Pajot font leur entrée sur la pelouse. Mais les occasions messines se font rares.

Habib Maïga au duel face à Amine Bassi © Radio France - Thomas Jeangeorge

Toujours aussi concernée, l'ASNL finit par ouvrir la marque. A la 73e minute, le centre de Cissoko, côté gauche, trouve plein axe, le jeune Yanis Barka. Sa reprise de l'intérieur du pied trompe le gardien messin. Sur ce coup, la défense messine n'est pas exempt de tout reproche.

Après cette ouverture du score de Nancy, le FC Metz cherche à réagir. Bien lancé, côté gauche, Opa Nguette vient buter sur le gardien de l'ASNL.

Trop brouillon et en manque d'inspiration collective et individuelle, le FC Metz ne parvient finalement pas à égaliser. Dans ce derby top secret, c'est l'AS Nancy Lorraine qui s'impose assez logiquement. Le weekend prochain en championnat, l'ASNL jouera à Niort et le club à la Croix de Lorraine ira jouer à Lille.

Pour Coach Hognon, au delà du score, l'essentiel était ailleurs : " Ce match m'a permis de donner du temps de jeu à certains de mes joueurs. J'ai aussi testé Opa Nguette en pointe. L'objectif était de faire un match, pas trop loin de Metz et on l'a fait ! "