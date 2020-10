Fred Antonetti, le coach du FC Metz lors de son premier point presse : " je ne suis jamais parti ! "

La dernière fois qu'il avait répondu aux questions de la presse, c'était à Oissel, en décembre 2018, après une qualification du FC Metz en Coupe de France. Frédéric Antonetti a participé ce vendredi à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, 48 heures avant le déplacement à Angers. L'occasion de revenir avec lui sur son retour à la tête des pros messins !

Je ne suis jamais parti

Devant un peu plus de journalistes que d'habitude, Frédéric Antonetti a d'abord expliqué, qu'il n'avait jamais réellement quitter le club à la Croix de Lorraine. " J'ai toujours été un entraîneur, même à distance ! ". Ce retour est uniquement " physique ", a-t-il ajouté. Mais le technicien corse concède toutefois que ce retour sur les terrains, au contact du groupe lui fait beaucoup de bien ! " C'est pour ça que je fais ce métier "

Fred Antonetti sur son retour au poste d'entraîneur Copier

Frédéric Antonetti est aussi revenu sur le départ de Vincent Hognon : " Il avait pris sa décision de ne pas poursuivre, c'est son choix ". Et selon lui, le retour de Jean-Marie de Zerbi, en sa qualité d'adjoint, est une " évidence ".

Le premier dossier chaud de Fred Antonetti : la grave blessure d' Ibrahima Niane

" Ce n'est peut-être finalement pas le bon moment pour revenir ! ". C'est avec un peu d'ironie et d'humour que Coach Antonetti a évoqué la longue absence de son buteur Ibrahima Niane. Avec son expérience, le technicien messin assure vouloir garder la tête froide. " On va essayer de trouver une solution en interne, puis on se posera la question d'un éventuel joker, mais on ne fera pas n'importe quoi ".

Pour le match à Angers, le coach du FC Metz a déjà sa petite idée : Thierry Ambrose ou Opa Nguette. L'entraîneur grenat explique qu'il envisage aussi l'option Vagner Dias en pointe, lorsqu'il sera rétabli, sans doute dès le weekend prochain et la réception de l'AS St Etienne.

Voilà comment Coach Antonetti va gérer l'absence de son buteur Ibrahima Niane Copier

Pour le match à Angers, ce dimanche, Coach Antonetti sera aussi privé Mamadou Fofana (Covid-19) et de Habib Maïga (suspendu)

C'est au dessus de la moyenne

Le coach du FC Metz a aussi jugé le début de saison de son équipe, qui compte sept point en six journées (deux victoires, un nul et trois défaites) : " _c'est au dessus de la moyenne_, on aurait pu éventuellement faire mieux au vu de la physionomie des matchs à Paris (1-0) et à Marseille (1-1) ".

SCO Angers - FC Metz, 7e journée de la Ligue 1, coup d'envoi à 15 heures, avant-match sur France Bleu Lorraine dès 14H30 avec les TT Flingueurs, Thomas Jeangeorge et Thomas Lavaud.