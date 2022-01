FC Metz : pour Ibrahim Amadou, l'une des recrues hivernales, " l'objectif, c'est le maintien ! "

Lors de ce mercato hivernal 2022, le FC Metz, qui lutte pour son maintien en Ligue 1 et qui est privé de ses 7 internationaux africains partis à la CAN, a déjà recruté trois joueurs : le défenseur Jean-Armel Kana-Biyik, le milieu de terrain Ibrahim Amadou et l'attaquant Louis Mafouta. Ces deux dernières recrues ont été présentées, ce jeudi, à la presse locale.

Mon employeur, c'est le FC Metz

Premier à parler lors de cette conférence de presse, l'ancien joueur de Séville, Ibrahim Amadou, qui a été formé à Nancy. Les querelles de clocher entre les 2 clubs lorrains, cela ne l'intéresse plus et si l'ancien rouge et blanc a choisi le grenat, c'est car Fred Antonetti, son ancien entraîneur à Lille, lui a demandé ! Sa mission sera de remplacer Kévin N'Doram, blessé et absent pendant encore plusieurs semaines, et bien sûr aider le club à la Croix de Lorraine, à se maintenir en Ligue 1.

Ibrahim Amadou compte bien aider le FC Metz à se maintenir Copier

Le pari Mafouta

Dernier venu au FC Metz, l'attaquant Louis Mafouta ! Il est venu à Metz pour saisir " cette opportunité incroyable " de jouer en Ligue 1. Jusqu'ici en France, l'ancien buteur de Grasse, notamment, n'a joué que dans les championnats amateurs. Philippe Gaillot, le directeur général adjoint du FC Metz explique que c'est un choix direct de Coach Antonetti

Philippe Gaillot explique pourquoi le FC Metz a décidé de miser sur Louis Mafouta Copier

Le mercato hivernal messin pas encore terminé

Le mercato hivernal se termine le 31 janvier prochain. Le FC Metz cherche toujours un latéral gauche et si possible un milieu offensif. Des départs ne sont pas à exclure, comme l’a indiqué aussi Philippe Gaillot, le N°3 du club à la Croix de Lorraine.