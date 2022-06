FC Metz : 24 joueurs présents sur le terrain, pour la reprise de l'entraînement

Un soleil radieux sur Frescaty, ce samedi ! Un temps idéal pour débuter sa saison et transpirer à grosses gouttes. Ce samedi, les joueurs de Coach Bölöni ont repris l'entraînement. Au programme : course à pied et musculation.

24 joueurs ont écouté attentivement les consignes du préparateur physique Florian Simon et Dylan Bronn, lui, est resté à l'écart, se contentant d'un travail en salle. Manquaient à l'appel les internationaux du club à la Croix de Lorraine (Candé, Kouyaté, Mikautadze, Jallow, Dietsch, Alakouch) et les blessés de longue durée (N'Doram et Centonze).

à lire aussi FC Metz : quel effectif pour la Ligue 2 ?

Cette semaine, le nouveau staff grenat, avec notamment le nouvel adjoint Christophe Delmotte, a programmé 10 séances d'entraînement. Trois seront ouvertes au public et aux supporters du FC Metz : ce mardi, ce jeudi et ce vendredi à 17h. Attention, les conditions d'accès au camp de Frescaty changent !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La reprise du championnat de Ligue 2, c'est le 30 juillet prochain, à la maison, contre Amiens.