FC Metz : 25 joueurs présents pour la reprise de l'entraînement, dont deux petits nouveaux

Ils ont couru et encore couru. Pour cette première séance d'entraînement, de la saison 2020-21, les joueurs du FC Metz n'ont pas vu le ballon et ont enchaîné les kilomètres sur les terrains de Frescaty.

Durant cet exercice, Habib Maïga, Vincent Pajot, Thomas Delaine et Vincent Thill ont été les plus à l'aise. Le footing a été plus éprouvant pour John Boye et Ibrahima Niane. Comme à son habitude, le gardien Alexandre Oukidja, a multiplié les blagues.

Pour cette reprise, 25 Grenats étaient présents, dont deux nouvelles têtes : l'ancien attaquant de Pau (National), Lamine Gueye et le gardien des U18 du FC Metz, Yassine Gourari-Tebaa.

Cinq joueurs manquaient à l'appel : Kévin N'Doram (blessé), Laurent Jans (en prêt à Paderborn, en Allemagne), Geronimo Poblete (retenu en Argentine), Adama Traoré (en prêt en Arabie Saoudite) et Leverton Pierre.

Après la course à pied, sous la houlette de Florian Simon, le préparateur physique, les Grenats se sont retrouvés sous le hangar HM17, pour une séance de gainage.

Après un bon repas sur place, les joueurs du FC Metz s'entraîneront une seconde fois en ce lundi après-midi.