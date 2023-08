FC Metz : à 20 ans, Arthur Atta va découvrir la Ligue 1, " un rêve de gosse "

Place aux jeunes ! France Bleu Lorraine s'intéresse maintenant à tous ces " jeunes " grenats, qui vont découvrir la Ligue 1 cette saison. Et ils sont nombreux : sur les 28 joueurs de l'effectif messin, 14 n'ont pas encore joué, ne serait-ce, qu'une petite minute, en L1.

Parmi eux : le milieu de terrain Arthur Atta. A 20 ans, le natif de Rennes, a été l'une des révélations de la dernière saison en Ligue 2, avec 5 titularisations et un but. Il a d'ailleurs signé en janvier dernier, son premier contrat pro avec le club à la Croix de Lorraine, avec qui il est lié jusqu'en juin 2026.

France Bleu Lorraine : pour commencer, revenons tout d'abord sur la fin de la saison dernière en Ligue 2 qui s'est conclue par une remontée dans l'élite, après une incroyable remontada. Vous n'aviez pas été convoqué pour le dernier match contre Bastia. Comment avez-vous vécu cette dernière et folle soirée ?

Arthur Atta : c'était une saison folle et j'ai adoré cette fin de championnat. Même si je n'étais pas sur le banc contre les Corses, j'étais comme un jeune joueur qui supporte son club. Ce sont des émotions fortes. On regardait l'évolution du score à Bordeaux et quand le match a été arrêté contre Rodez, on savait qu'il fallait simplement gagner contre Bastia. C'était incroyable !

France Bleu Lorraine : sur un plan personnel, comment avez-vous votre première saison chez les professionnels messins. Vous les avez rejoints durant la trêve automnale. Vous avez connu votre première entrée en jeu en Ligue 2 contre Niort en décembre et vous avez inscrit votre premier but à Amiens en février. Et au printemps dernier, il y a eu aussi ces pépins physiques qui vous ont éloigné des terrains. Vous avez dû passer par toutes les émotions ?

Arthur Atta : même s'il y a eu ces blessures, entrer dans le groupe pro, signer son premier contrat professionnel et monter en L1, c'était vraiment super ! Après mes pépins physiques, je ne me suis pas affolé et quand je me suis rétabli, le coach a fait ses choix et j'ai un peu moins joué. Mais je comprends tout à fait. Maintenant, j'espère faire une bonne saison en Ligue 1.

France Bleu Lorraine : vous êtes sur le point d'achever votre première préparation d'avant-saison chez les pros. L'an passé, on le rappelle, vous aviez débuté avec la réserve messine. Alors vous avez souffert ?

Arthur Atta : oui, c'était dur notamment au niveau de l'aérobie et cela a été difficile de se remettre en route, mais au final, j'ai bien digéré cette préparation estivale.

France Bleu Lorraine : quels sont vos objectifs pour cette saison en Ligue 1, que vous allez d'ailleurs découvrir ?

Arthur Atta : j'ai envie de jouer tous les matchs. Après c'est à moi de faire le boulot pour répondre aux besoins du coach et rendre service à l'équipe.

France Bleu Lorraine : que représente pour vous la Ligue 1 ?

Arthur Atta : c'est l'élite ! quand on est gamin, on rêve d'y jouer. On veut jouer contre les meilleurs et on a envie d'y briller et j'espère que ce sera le cas, cette saison, avec le FC Metz. La Ligue 1, c'est aussi des stades merveilleux comme le Stade Vélodrome, j'ai hâte d'y être et je sais aussi qu'il y aura une belle ambiance à St Symphorien en Ligue 1.

France Bleu Lorraine : Et lorsque vous étiez enfant, vous étiez du genre à avoir des posters de vos idoles dans votre chambre ?

Arthur Atta : non, je n'étais pas trop posters, Je regardais à la télé, tous les matchs de Ligue 1. Comme je suis né à Rennes, j'allais souvent au stade de la Route de Lorient. A l'époque, mes joueurs préférés étaient Yoann Gourcuff, Hatem Ben Arfa et plus récemment bien sûr, Kylian Mbappé.

France Bleu Lorraine : vous avez aussi fréquenté l'école de foot du Stade Rennais jusqu'en 2018. Ce serait une belle symbolique, pour vous, de faire vos débuts, ce dimanche en Ligue 1, sur la pelouse du Roazhon Park ?

Arthur Atta : ce serait drôle et bien et j'espère que le FC Metz fera d'ailleurs un bon résultat à Rennes, pour bien débuter le championnat. Mais les Rennais ont aussi réalisé une belle préparation estivale, avec des victoires contre West Ham et Nottingham Forest. Le club breton a les moyens de faire un très bon championnat. C'est une équipe très dangereuse.

France Bleu Lorraine : le FC Metz a aussi bouclé sa préparation estivale par un sans faute. Vous n'avez perdu aucun de vos matchs amicaux. On a l'impression que vous êtes dans la continuité de votre incroyable fin de saison dernière ?

Arthur Atta : l'état d'esprit est bon. Ce qu'on a vécu la saison dernière, en Ligue 2, avec notamment cette série de 25 matchs sans défaite, ça va nous servir en Ligue 1. On a un plan de jeu, avec notamment une grosse rigueur défensive, que l'on doit respecter aussi en L1.

France Bleu Lorraine : depuis que vous avez rejoint le groupe pro, vous n'avez connu la défaite qu'à une seule reprise : c'était à Lyon en Coupe de France, l'hiver dernier. En Ligue 1, les revers seront sans doute plus nombreux que la saison passée. Vous allez devoir aussi vous réhabituer au goût amer d'un match perdu ?

Arthur Atta : oui, c'est sûr. Il faudra être prêt à çà. Mais il faut aussi se préparer à gagner. Lors de la campagne estival, notre état d'esprit était de ne pas perdre les rencontres et on faire la même chose en Ligue 1.