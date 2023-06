FC Metz : à quoi s'attendre en Ligue 1, la saison prochaine ?

C'est l'une grandes nouveautés de la prochaine saison : le FC Metz va retrouver une Ligue 1 à 18 clubs, contre 20 lors de son dernier passage en 2021-2022. Le club à la Croix de Lorraine ne disputera donc que 34 matchs de championnat, contre 38, auparavant. Après la décision de la LFP lundi 12 juin, la remontée du FC Metz est officielle .

Des changements à venir

Durant la saison 2022-2023, il y a eu quatre relégations vers la Ligue 2. Avec ce passage à 18 clubs, la 18e et la 17e place au classement seront synonymes de descente. La 16e place, elle, signifiera un barrage contre un club de Ligue 2.

En Ligue 1 , la saison 2023/2024 débutera le week-end des 12 et 13 août 2023. La 34ème et dernière journée L1 a été placée au samedi 18 mai 2024.

Avec ce retour en Ligue 1, le FC Metz évite aussi les 7e et 8e tour en Coupe de France. Les Grenats entreront dans la compétition, en 32e de finale.

En rejoignant l'élite, le club à la Croix de Lorraine va aussi retrouver la VAR, l'arbitrage vidéo qui n'existe toujours pas en Ligue 2.

Qui dit Ligue 1, dit aussi changement de programmation, avec des matchs essentiellement le dimanche (13, 15 et 21h), mais aussi le samedi (17 et 21h) et le vendredi soir.

Les adversaires à venir

Au niveau du plateau, le FC Metz n'affrontera pas deux des trois promus de la saison passée, qui ont repris l'ascenseur vers la Ligue 2 (Auxerre et Ajaccio). Ils ne croiseront pas non plus Angers et Troyes, relégués.

En revanche, les Messins retrouveront en Ligue 1, Toulouse qu'ils n'ont plus joué depuis septembre 2019. Sans oublier le Havre, le champion de Ligue 2, dont la dernière confrontation avec les Grenats en Ligue 1 remonte à mars 2000.

En Ligue 1, le FC Metz retrouvera aussi quelques anciens Grenats : Thomas Delaine à Strasbourg, Kiki Kouyaté à Montpellier ou encore Fabien Centonze à Nantes.

