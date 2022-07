FC Metz : à quoi va ressembler la ligue 2 cette saison ?

Le FC Metz retrouve ce samedi face à Amiens (19h) un championnat de Ligue 2 qu'il avait quitté en 2019. Mais la saison qui s'ouvre ne ressemblera à aucune autre, avec un calendrier et une formule inédite. Explications.

Trêve à l'automne et Boxing day

Premier bouleversement : la Coupe du Monde 2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre). Contrairement aux autres éditions du Mondial, il se déroulera en pleine saison pour éviter les trop fortes chaleurs dans le pays hôte. Le FC Metz, comme l'ensemble des clubs de Ligue 2 (et de Ligue 1) devra observer une trêve inhabituelle à la fin de l'automne. Ainsi, les Grenats se déplaceront sur la pelouse du Paris FC pour la 15e journée le week-end du 12 novembre. Il ne retrouvera ensuite le championnat que le 26 décembre, à St Symphorien face à Niort, suivi d'un déplacement le 30 à Grenoble. Et c'est la, l'une des autres nouveautés de cette saison : un "boxing day" à la française, soit deux journées disputées entre Noël et Nouvel an, sur le modèle du championnat anglais.

Deux places pour monter

Autre changement : les règles de montée et de descente. En effet, cette saison 2022-2023 est celle durant laquelle la Ligue 1 amorce son retour à 18 clubs (au lieu de 20 actuellement). Quatre équipes seront donc reléguées en Ligue 2 en juin prochain. Et pour faire le chemin inverse, Le FC Metz devra impérativement terminer dans les deux premiers du classement. Oubliés les play-offs, les barrages et un potentiel troisième billet pour l'ascenseur. En bas du classement, attention également : les 4 dernières équipes du tableau descendront en Nationale. Les Grenats espèrent bien ne pas avoir à s'en soucier...

Enfin, la Ligue 2 ne bénéficie pas des mêmes outils que la Ligue 1 : pas de VAR ni de technologie sur la ligne de but (ou goal line technology) pour aider les arbitres dans leurs prises de décisions. Et puis, depuis 2019, les pizzas on laissé place aux pneus : on ne dit donc plus Domino's Ligue 2 mais Ligue 2 BKT...