FC Metz : à Troyes, pour une étape importante de la bataille pour le maintien en Ligue 1

Après deux semaines de coupure, le FC Metz retrouve, ce dimanche, le championnat et sa bataille pour le maintien. Les Grenats, 18e au classement, se rendent sur la pelouse du stade de l'Aube, pour affronter un autre, mal classé, Troyes, 16e du championnat.

Centonze et de Préville encore absents

Le FC Metz privé ce dimanche, de ses deux meilleurs buteurs en Ligue 1 : Fabien Centonze et Nicolas de Préville sont encore blessés. Le premier n'a plus joué depuis décembre dernier, le second depuis le derby retour contre Strasbourg

L'infirmerie messine accueille aussi Matthieu Udol, Kévin N'Doram et Sofiane Alakouch, qui est rentré, de la Coupe d'Afrique des Nations, avec une douleur au genou.

En revanche, le défenseur brésilien, Jemerson, est rétabli !

Amadou Salif Mbengue est, lui, suspendu pour ce match à Troyes.

Les internationaux africains du FC Metz, récemment rentrés de la CAN, le Tunisien Dylan Bronn, l'Ivoirien Habib Maïga et le Malien Kiki Kouyaté sont opérationnels pour ce déplacement dominical

Un changement de coach durant l'hiver dans l'Aube

Depuis janvier dernier, c'est Bruno Irles qui a pris les commandes du club aubois. l'ancien joueur de l' AS Monaco et coach de QRM a remplacé Laurent Battles, qui avait emmené Troyes en Ligue 1 l'an passé.

Le bilan de Bruno Irles est mi-figue, mi-raisin, avec deux défaites contre Lyon et à Angers, et un succès à Montpellier.

Lors du match aller, à St Symphorien, le FC Metz s'était fait surprendre, par l' ESTAC, qui s'était imposé, 2 à 0, grâce à des réalisations de Gerson Rodrigues et Xavier Chavalerin.

Dans le rétro : un titre de L2 décroché, après une victoire à Troyes en 2014

Toutes compétitions confondues, le FC Metz et Troyes se sont rencontrés à 32 reprises. Le bilan est équilibré, avec 12 victoires lorraines, 13 succès aubois et 7 nuls.

Au stade de l'Aube, avantage à l' ESTAC, qui s'est imposé à 8 reprises. Les Grenats ont gagné 5 fois et il y a eu 3 nuls.

Le 6 mai 2014, grâce à un but du Brésilien Eduardo contre Troyes, le FC Metz d'un certain Albert Cartier, avait décroché le titre de champion de France de Ligue 2.

Troyes - FC Metz, 23e journée de la Ligue 1, coup d'envoi à 15 heures, avant-match dès 14H30 sur France Bleu Lorraine avec Thomas Lavaud et Thomas Jeangeorge