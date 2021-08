FC Metz : après 10 heures de train et de bus, une jeune supportrice havraise a pu rencontrer Ibrahima Niane

Le buteur et du FC Metz, Ibrahima Niane et Anna, une fan normande

Si une bonne partie de la France du foot s'est enflammée cette semaine pour l'arrivée de Léo Messi au PSG, une jeune supportrice du Havre (L2), a préféré, de son côté, voyager jusqu'à Metz, pour rencontrer son idole, le buteur sénégalais Ibrahima Niane.

Je l'ai découvert sur un jeu de console

Anna a 16 ans. C'est une dingue de foot. Elle est licenciée dans un club de l'agglomération havraise. C'est aussi une supportrice du HAC.

Alors, on sait que les supporters du club normand et ceux du FC Metz entretiennent depuis de longues années, des rapports amicaux. Mais c'est grâce à un jeu vidéo, que l'adolescente a découvert Ibrahima Niane en 2018. Elle craque pour ses qualités de buteur, sa vitesse et le recrute sur Fifa.

Depuis le Havre, elle suit aussi les performances de l'attaquant sénégalais sur les terrains de la L2 puis de la Ligue 1. Elle est notamment " très peinée ", quand Ibrahima Niane se blesse gravement au genou en octobre dernier.

Finalement, Anna programme cet été, un voyage à Metz pour tenter de rencontrer son idole. La date est fixée : ce sera le mercredi 11 août et elle sera accompagnée de sa grand mère.

Après 10 heures de train, de bus et de taxi, Anna arrive au camp d'entraînement de Frescaty. Elle est facilement reconnaissable avec son joli maillot du HAC. D'autres supporters du FC Metz sont également présents. Mais , là c'est la douche froide !

Seulement quelques grenats en manque de préparation ou de temps de jeu ont en effet été convoqués pour cette séance d'entraînement et Ibrahima Niane, lui, est resté à la maison pour se reposer. Après un long et coûteux voyage depuis la Normandie, Anna se sent alors un peu désemparée

J'étais déçu. Mais mince, comment je vais faire pour le voir. Dois-je rester plus de temps ou repartir et revenir lors des vacances de la Toussaint. Je ne savais pas quoi faire. j'étais perdu.

Fort heureusement pour elle, un autre attaquant du FC Metz, Opa Nguette qui l'a croisée devant le centre d'entraînement, va alors prévenir Ibrahima Niane de la présence de cette jeune fan normande.

Ce dernier va alors grimper dans sa voiture et se rendre au camp d'entraînement, au plus grand soulagement de la petite Anna qui a même reçu un joli cadeau : un maillot de l'attaquant sénégalais.

Anna a même pu discuter une dizaine de minutes avec le buteur du FC Metz. Elle en garde un excellent souvenir et elle compte bien retourner à Metz cette saison, pour voir le Sénégalais enflammer le stade St Symphorien.

Il a dit que j'avais du courage et que c'était bien de venir jusqu'à Metz. J'ai admiré sa générosité, parce que finalement, c'est lui qui est venu me voir à l'entraînement !

