FC Metz : après la relégation en Ligue 2, le président Serin prend le temps de la réflexion

Quatre jours après l'officialisation de la relégation du FC Metz en Ligue 2, le président Bernard Serin, a pris la parole, ce jeudi, au cours d'une conférence de presse organisée, dans la nouvelle tribune Sud de St Symphorien.

Cette descente lui laisse " beaucoup de regrets ". Elle va aussi entraîner des conséquences financières non négligeables. Mais le grand patron grenat ne veut surtout pas se précipiter : Il se donne une dizaine de jours, avant de confirmer ou non Coach Antonetti à son poste.

Laissez moi le temps de la réflexion

C'est la question qui intéresse tous les supporters du FC Metz : Fred Antonetti, en poste depuis 2018, va-t-il faire les frais de cette descente dans l'antichambre de l'élite ? Et bien le président Bernard Serin n'a pas encore arrêté sa décision. Il se laisse le temps de la réflexion, une dizaines de jours, avant d'évoquer de possibles changements au sein de l'organigramme du club. Car c'est bien une analyse d'ensemble que Bernard Serin vient de lancer. Elle concerne aussi le poste de directeur sportif occupé par Philippe Gaillot depuis une décennie et son propre rôle.

Beaucoup de regrets

C'est la troisième relégation en Ligue 2, que vit le président du FC Metz, après celle de 2015 et celle de 2018. Bernard Serin reconnaît que c'est sans doute celle qui lui laisse le plus de regrets. Il évoque les blessés, les suspendus, et déplore tous les buts encaissés dans le temps additionnel par son équipe. Il faudra " en tirer les conséquences ", selon lui !

Le FC Metz va devoir vendre des joueurs pour équilibrer son budget

Pour le président Serin, ce retour en Ligue 2, est " très pénalisant " sur le plan financier. En plus de la baisse des droits télé, et de la diminution des recettes de la billetterie, le FC Metz ne touchera que la moitié de l'argent promis par la Ligue de Foot Professionnel, après la création de sa filiale commerciale. Sur ce point, le club va donc devoir renoncer à plus de 16 millions d'euros.

Pour compenser les pertes du FC Metz, Bernard Serin explique que le club ne serait donc pas opposé aux transferts de ses meilleurs joueurs.

Le FC Metz passera le 2 juin prochain, devant la DNCG, le gendarme financier du foot français.

En raison de ces difficultés financières passagères, le président Serin explique que le chantier du dernier quart de virage de St Symphorien (entre la Sud et l'Est), ne sera pas lancé tout de suite. Au camp d'entraînement de Frescaty, la fameuse tribune qui devait être installée près du terrain couvert, reste, elle-aussi, en suspens.

Le président du FC Metz nous a donné rendez-vous après le weekend de la Pentecôte, pour préciser ses intentions sur le choix de l'entraîneur !