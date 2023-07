FC Metz : après la signature de Simon Elisor, Pierre Dréossi évoque "3 ou 4 autres recrues" durant ce mercato

Depuis le 10 juin dernier et l'ouverture du mercato estival, son téléphone ne cesse de sonner. Pierre Dréossi, le directeur du Football du FC Metz, en charge notamment du recrutement évoque ce mercato estival 2023, la campagne de préparation qui vient de débuter.

France Bleu Lorraine : Le FC Metz a enregistré, ce mercredi, l'arrivée de sa première recrue, l'attaquant Simon Elisor, qui a été prêté la saison passée à Laval par Seraing, le club partenaire des Grenats en Belgique. Quel est le profil de ce joueur de 23 ans ?

Pierre Dréossi : C'est un attaquant qui a été l'un des meilleurs buteurs du National avec Villefranche, qui a été ensuite recruté par Seraing, mais il ne s'est pas très bien adapté au foot belge et il a été prêté à Laval lors du dernier mercato hivernal, où il a inscrit huit buts. C'est un joueur que l'on connaît bien, sa mentalité et son profil. C'est un joueur en devenir qui pourrait être, on l'espère, une bonne surprise pour le peuple de St Symphorien.

France Bleu Lorraine : Durant ce mercato, qui sera le troisième depuis votre arrivée en juin 2022, quelle sera votre feuille de route, votre philosophie ?

Pierre Dréossi : Faire confiance aux joueurs qui ont permis au FC Metz de retrouver l'élite du foot français. Après, la Ligue 1 demande d'autres qualités, donc on va essayer d'améliorer notre effectif, en limitant bien sûr les départs, même si Georges Mikautadze devrait sans doute nous quitter. Je pense qu'il y aura en tout quatre ou cinq arrivées. Si on peut faire un coup sur un nom connu, on le fera, mais pour l'instant, il faut essayer de trouver un équilibre dans la masse salariale. L'important est de créer un vrai groupe, comme nous l'avons fait la saison passée.

France Bleu Lorraine : Avec le passage de la Ligue 1 à 18 clubs, sans oublier votre entrée en lice en Coupe de France en 32e de finale, et non plus au septième tour, comme l'an passé, le FC Metz va donc disputer au minimum cinq matchs de moins que le saison passée. Qu'implique cet allégement du calendrier ?

Pierre Dréossi : Cela n'aura pas beaucoup d'influences. Sauf lors de la dernière journée de la phase aller qui est programmée en semaine, toutes les rencontres de L1 auront lieu le weekend. Ce sera donc une préparation assez classique, ce qui va permettre d'avoir un groupe concentré et assez restreint. On ne veut pas d'un effectif avec 28-29 joueurs, car je trouve que dans ce cas de figure, c'est un groupe qui vit mal. C'est notre choix, même si on sait aussi que se profile en janvier prochain, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui pourrait nous priver de quelques joueurs pendant un mois. On va essayer d'avoir le moins possible d'internationaux africains qui seraient potentiellement sélectionnés pour cette compétition.

Guillaume Dietsch, le gardien du FC Metz, en pleine séance de musculation - Axel Watrin - FC Metz

France Bleu Lorraine : Depuis mercredi, les joueurs du FC Metz, présents pour cette reprise, effectuent des tests physiques et surtout médicaux très poussés. Quels sont les objectifs de ces examens ?

Pierre Dréossi : Il y a des tests cardiaques, sanguins, musculaires. Les joueurs voient un dentiste, un pédicure. Il y a beaucoup de tests, pour que le staff médical et technique disposent de toutes les infos en vue de la reprise de l'entraînement sur le terrain. Dès lundi, ce sont deux séances qui sont programmées quotidiennement. Donc il faut avoir toutes les données et l'idée, c'est d'avoir un minimum de blessés, comme la saison passée.