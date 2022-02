FC Metz : Après sa suspension, Coach Antonetti veut " à passer autre chose " et se concentrer sur Nantes

A l'aller, le FC Metz de Dylan Bronn et d'Ibrahima Niane s'est incliné 2 à 0 à la Beaujoire

" Mon absence sur le banc, c'est forcément un handicap". Voilà comment Coach Antonetti a commenté, ce vendredi sa suspension de 7 matchs, après son altercation avec un dirigeant nordiste, lors du dernier Lille-Metz.

Alors que le FC Metz a jugé cette décision disproportionnée et sévère, l'entraîneur messin, lui, n'a pas voulu rajouter de l'huile sur le feu, même si Fred Antonetti ne porte pas dans son coeur, les dirigeants du foot français.

Les décisions de la commission de discipline ne font que renforcer mon opinion sur les instances du foot français. J'en ai assez dit et on passe à autre chose !

Maïga forfait contre les Canaris

Pour la réception du FC Nantes, ce dimanche, le staff grenat sera privé de son milieu de terrain ivoirien Habib Maïga, qui s'est blessé à l'entraînement cette semaine à Frescaty.

Absents aussi les défenseurs Fabien Centonze, Matthieu Udol, Jean-Armel Kana-Biyik et Lenny Lacroix, qui sont à l'infirmerie.

Le milieu de terrain Boubacar Traoré est, lui, suspendu.

Bonne nouvelle, en revanche, concernant Nicolas de Préville. L'attaquant messin, absent depuis début janvier, est enfin opérationnel.

Le FC Nantes, de l'enfer jusqu'au paradis

Malmené la saison dernière et finalement maintenu à l'issue des barrages contre Toulouse, le FC Nantes, sous la houlette de son coach Antoine Kombouaré, et sans recrues majeurs lors des deux derniers mercatos, réalise une saison plus qu'honorable.

Les canaris totalisent déjà 11 victoires et cinq nuls contre seulement 9 défaites. Ils sont aussi en demi-finale de la Coupe de France, contre Monaco, la semaine prochaine et ils viennent de battre les stars du PSG, 3 à 1. Coach Antonetti évoque d'ailleurs "une équipe très généreuse " !

FC Metz-FC Nantes, coup d'envoi à 15 heures, ce dimanche 27 février. Avant-match dès 14h30 avec les commentaires de Thomas Jeangeorge, Thomas Lavaud et Gaby Dalvit.