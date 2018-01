Saint-Étienne, France

La lanterne rouge de ligue 1 va mieux, les Verts aussi. Les dynamiques de Metz et Saint-Étienne sont positives avant la rencontre la 21e journée qui les oppose ce mercredi (19h).

Jean-Louis Gasset a d'ailleurs les statistiques Messines bien en tête : "Quatre matchs, 3 victoires, dont la coupe de France face à Dunkerke 4 à 2" note l'ancien entraîneur de Montpellier. Mais il se méfie surtout de l'état d'esprit affiché par les joueurs de Frédéric Hantz : "Je les ai vu jouer, je trouve qu'ils jouent bien, mais ils partent avec 12 points à 18 matchs de la fin, donc il va leur falloir un parcours européen pour se sauver, mais ils y croient, c'est cela qui rend ce match difficile".

Dans le jeu, on est encore loin

Si l'ASSE réussit à battre Metz, elle prendra une bonne bouffée d'air au classement avant de se déplacer à Nice dimanche. Ce serait une manière de bonifier le début de l'année 2018 avec ces deux victoires face à Nîmes en coupe de France et Toulouse en championnat. Jean-Louis Gasset est heureux de la forme actuelle de son équipe mais ne s'emballe après des prestations qu'il juge mi-figue mi-raisin : "C'est un début de quelque chose, la rentrée de Loïc Perrin, le grand match de Jessy Moulin, il y a des points positifs, mais dans le jeu on est encore loin, on produit les mêmes matchs où on rentre crispé, on a encore la hantise du grain de sable qui nous ferait retomber, c'est petit à petit qu'on va reprendre confiance."

Pour ce déplacement, les Verts pourront compter sur Yann M'Vila, mais devront faire sans Ruffier, Selnaes et Soderlund suspendus, mais également sans Janko et Pajot blessés. Metz - Saint-Étienne, c'est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Saint-Étienne Loire à partir de 18 heures 30 pour l'avant-match.