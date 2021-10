FC Metz - ASSE : le match de la peur pour Halloween, une victoire ou un sort ?

Pour ceux qui aiment se faire peur, rien de tel que les matchs des Verts. Halloween, L'Exorciste et autre Freddy n'ont qu'a bien se tenir, le film d'horreur numéro un dans la Loire s'appelle l'ASSE. Le douzième opus de la saison à Metz ce samedi (17 heures) s'annonce comme le plus effrayant de tous. Mais comme Jamie Lee Curtis face à Michael Myers, on retrouve toujours Claude Puel pour repousser le mal et donner de l'espoir : "On a une équipe qui bouscule l'adversaire, qui joue, qui se bat et qui est consciente de la situation et qui ne lâche rien".

À peine ragaillardi par les mots du manager des Verts on replonge de terreur sous la couette avec Yvan Maçon. Selon le défenseur ce match à Metz, qui s'annonce pourtant comme un concurrent direct pour le maintien, ce n'est pas capital : "Pour nous c'est un match comme un autre. Maintenant il est important c'est vrai. On y va pour faire un résultat. Si on gagne ce sera très important. Nous avons travaillé toute la semaine sur la façon dont ils jouent et comment les contrer. On va essayer de remettre ça sur le terrain samedi"

Rendez-vous donc à 17 heures sur la pelouse du stade Saint-Symphorien. Un autre théâtre de l'horreur mais cette fois pour les supporters messins. Voilà plus de dix mois qu'ils n'ont plus vu leur équipe s'imposer à domicile.