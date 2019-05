FC Metz : avec quelle équipe et quel staff en Ligue 1 ?

Alors que le mercato estival ouvrira officiellement ses portes le 11 juin prochain, on fait le point sur les premiers mouvements au sein de l'effectif et du staff du FC Metz.

Après son titre en Ligue 2 et sa remontée en Ligue 1 , les dirigeants du FC Metz s'activent désormais sur l'effectif et le staff pour la saison à venir. On fait le point ici

Départs confirmés

Jonathan Rivierez, défenseur, en fin de contrat

Ivan Balliu, défenseur, en fin de contrat

Emmanuel Rivière, attaquant, en fin de contrat

Cafu, milieu de terrain, prêté depuis février 2018 au Legia Varsovie qui a levé son option d'achat

Leverton Pierre, attaquant, en fin de contrat

Dylan Lempereur, défenseur, en fin de contrat

Alexis Larrière, milieu de terrain, en fin de contrat

Hugo Cabouret, préparateur physique

Arrivées confirmées

Papa Ndiaga Yade, attaquant, Génération Foot

Abou Lô, défenseur, Génération Foot

Victorien Angban, milieu de terrain prêté par Chelsea avec option d'achat obligatoire en cas de remontée

Arrivée probable

Habib Maïga, milieu de terrain prêté par ASSE avec option d'achat

Retour de prêts

Vincent Thill, prêté la saison passée à Pau (National). Les réflexions se poursuivent pour savoir s'il sera conservé ou transféré

Oumar Gonzalez, prêté la saison passée à Villefranche Beaujolais (National). Sous contrat jusqu'en juin 2020, il devrait être prêté ou transféré l'an prochain

Geronimo Poblete, milieu de terrain prêté la saison passé à San Lorenzo (Argentine). Les dirigeants messins ne comptent plus sur lui.

Adama Traoré, attaquant, prêté la saison passé à Orléans (Ligue 2). Il ne semble plus dans les petits papiers du staff messin

Mohamed Kane, défenseur, prêté la saison passé à Seraing (Belgique). Il le sera encore l'an prochain.

Jamiro Monteiro, milieu de terrain prêté depuis cet hiver, à Philadelphie (USA-MLS)

Sami Lahssaini, milieu de terrain, prêté la saison passé à Seraing (Belgique). Il fera la reprise de l'entraînement, le 27 juin prochain.

Prolongations de contrat actées

Farid Boulaya, attaquant, sous contrat désormais jusqu'en juin 2022

Youssef Maziz, attaquant, sous contrat désormais jusqu'en juin 2021. A Avranches la saison passée, il devrait être encore prêté l'an prochain mais cette fois dans un club de Ligue 2.

Prolongations de contrat proposées

Paul Delecroix, gardien, en fin de contrat en juin prochain

Opa Nguette, attaquant, en fin de contrat en juin prochain

L'effectif 2019-2020 du FC Metz

Gardiens : Oukidja, Dietsch

Défenseurs : Delaine, Udol, Jans, Boye, Sunzu, Lô, Basin, Peugnet

Milieux de terrain : Angban, Cohade, Fofana, Gakpa, Lahssaini, Hein, Thill, Sabaly, Jallow

Attaquants : Diallo, Niane, Boulaya, Ndiaga Yade, Dia Ndiaye, Traoré

Le staff du FC Metz

Frédéric Antonetti, manager général

Vincent Hognon, entraîneur

Jean-Marie de Zerbi, entraîneur adjoint

Christophe Marichez, entraîneur des gardiens