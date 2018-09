Metz, France

C'est l'autre chantier du moment au FC Metz : redonner un nouvel élan au centre de formation des Grenats. Après la relégation historique de la réserve messine en Régional 1, l'équivalent de la 6ème division, et alors que les joueurs lorrains sont de moins en moins nombreux dans l'effectif professionnel, les dirigeants du club mosellan ont décidé de revoir l'organigramme de l'école de foot messine et d'y injecter du sang neuf.

Un vosgien vainqueur de la Gambardella 2010, passé aussi par le Sénégal, aux commandes du centre

Le changement le plus important a été opéré au niveau de la direction du centre : après 23 ans de bons et loyaux services, Denis Schaeffer passe la main pour notamment devenir le conseiller spécial du président Bernard Serin. Il est remplacé par le vosgien Olivier Perrin, qui s'est occupé avec brio, de l'académie Génération Foot au Sénégal. Sa philosophie : travailler en réseau et garder le contact avec le terrain. Il sera présent 4 fois par semaine sur les terrains de la Plaine des Jeux St Symphorien, le bastion historique du centre de formation du FC Metz

Les anciens pros débarquent

Deux anciens professionnels du FC Metz intègrent officiellement le centre de formation : Sylvain Marchal s'occupe des moins de 17 ans et Grégory Proment entraînera la réserve des Grenats. La direction a aussi décidé d'embaucher un spécialiste du recrutement, Eric Atta, qui travaillait la saison passée au Stade Rennais.

Sa mission : dénicher de nouvelles pépites en Lorraine et dans le Grand Est. Dans ce domaine, le centre de formation messin a échoué ces dernières années : dans l'effectif pro actuel, on compte seulement 3 anciens pensionnaires de l'école de foot messine : Selimovic et Udol qui sont bléssés et Hein qui joue peu. Pour Pierre Gilet, le président de l'association FC Metz, il est urgent que le centre de formation grenat retrouve ses lettres de noblesse.

Selon un classement établi par la FFF, le centre de formation du FC Metz, 6ème l'an passé, est désormais le 15ème de France. Il est même devancé par celui du voisin et rival nancéien.

🚨 C'est officiel, @gauthier_hein prolonge l'aventure avec le FC Metz. Le milieu de 22 ans est désormais lié avec le club à la Croix de Lorraine jusqu'en juin 2021 ! Plus d'informations ▶️ https://t.co/2oMf1Y0yurpic.twitter.com/r2fIcRaB9X — FC Metz ☨ (@FCMetz) August 30, 2018

De l'école de foot à la formation pure, en passant par la préformation, le centre grenat accueille 366 jeunes dont 120 filles, âgé(e)s entre 6 et 20 ans.