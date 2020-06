Le milieu de terrain du club à la Croix de Lorraine souffre du tendon d’Achille. Il sera absent au moins six mois.

FC Metz : blessé et opéré, Kévin N'Doram manquera la reprise et une partie du championnat

C'est un coup dur pour le FC Metz. Fraîchement transféré au club à la Croix de Lorraine, Kévin N'Doram s'est gravement blessé au tendon d'Achille, lors d'un entraînement individualisé.

Le milieu de terrain, prêté la saison passée par l' AS Monaco, a été opéré ce mardi 16 juin. Il manquera la reprise de l'entraînement et un très grande partie de la phase aller du championnat de Ligue 1. La durée de son indisponibilité est estimée à six mois.

On ne sait pas encore si le staff technique et la cellule du recrutement comptent lui trouver un remplaçant.

Le FC Metz reprendra l'entraînement, le 25 juin prochain.