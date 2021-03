FC Metz : Boulaya, Bronn, Oukidja et Sarr ont pu finalement rejoindre leurs sélections respectives

Les Algériens Farid Boulaya et Alexandre Oukidja, le Tunisien Dylan Bronn et le Sénégalais Pape Matar Sarr, ne resteront finalement pas en Lorraine durant cette première trêve internationale de l'année civile 2021.

Au départ, le FC Metz leur avait demandés de pas rejoindre leurs sélections respectives, appelées à disputer des rencontres des éliminatoires de la coupe d'Afrique des Nations. Car s'ils étaient partis, ils auraient dû à leur retour en France, respecter un isolement de plusieurs jours. Ils auraient été alors privés de la double confrontation face à l'AS Monaco, début avril.

Mais le ministère des Sports a décidé de modifier le protocole sanitaire ! Les footballeurs, qui rejoindront leurs sélections, devront subir un test PCR Covid quotidien et éviter tout contact avec l'extérieur.

Les sélections algériennes, tunisiennes et sénégalaises se sont engagés à respecter ces nouvelles dispositions sanitaires. Les joueurs concernés pourront donc jouer avec leurs équipes nationales.

En revanche, la Côte d'Ivoire pour Habib Maïga, le Mali pour Kiki Kouyaté et Mamadou Fofana, et le Cap Vert pour Vagner Dias, ont expliqué ne pas être en mesure de pouvoir respecter ce nouveau protocole. Les joueurs concernés ne s'envoleront donc pas pour le continent africain et ils resteront en Moselle, durant cette trêve internationale.