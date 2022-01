FC Metz : Coach Antonetti a finalement trouvé 20 joueurs pour le derby contre Strasbourg

Ce samedi 8 janvier, le staff a dévoilé son groupe pour la réception, demain, du voisin strasbourgeois. Malgré la CAN, les blessés et les récents cas de Covid dans l'effectif messin, Fred Antonetti a trouvé 20 joueurs pour ce match !

Ils seront finalement 20 ! Hier, vendredi, en conférence de presse, Coach Antonetti se demandait, entre les absents de la CAN, les blessés et la crise sanitaire, s'il allait pouvoir convoquer 20 joueurs pour le derby contre le Racing Club de Strasbourg. Finalement, il les a trouvés !

Sans surprise, Fabien Centonze, blessé est bel et bien forfait pour ce match dominical. En revanche, Opa Nguette et Papa Ndiaga Yade, positifs au Covid la semaine passée, sont autorisés à jouer.

Dans ce groupe, figure un petit nouveau : le latéral gauche du centre de formation, Noah Zilliox.

Les absents messins, on les rappelle : Boulaya, Oukidja, Bronn, Sarr, Maïga, Alakouch, Kouyaté (CAN), Udol et N'Doram (blessés).