FC Metz : deux jours après la reprise, " certains joueurs ont des petites douleurs " explique coach Bölöni

Les Grenats ont remis le bleu de chauffe. Après deux semaines de vacances, pour cause de Mondial au Qatar et de trêve internationale, le FC Metz a repris, samedi dernier, le chemin de l’entraînement.

Avant de partir en stage en Espagne ce dimanche, le club à la Croix de Lorraine affrontera en amical, ce vendredi, à Frescaty, l’AJ Auxerre (11h). Le championnat de Ligue 2 reprendra le 26 décembre prochain, avec la réception des Chamois niortais.

Une préparation atypique

C'est une préparation inédite que le FC Metz vient d'entamer, car elle est plus courte que celle d'avant-saison et car elle est plus longue que la reprise post trêve hivernale. Le staff grenat a donc dû revoir ses plans.

Résultat : une première semaine de travail axée sur l'entretien de la condition physique et l'intensité. Les deux premiers jours de reprise ont d'ailleurs été uniquement tournés vers le travail sans ballon (course à pied et musculation).

Pour le stage en Espagne, coach Bölöni, a expliqué qu'il convoquerait un groupe restreint de 21 ou 22 joueurs, dont plusieurs jeunes du centre de formation. Certains professionnels grenats resteront donc à Frescaty et ne partiront pas à Bénidorm.

Entretiens individuels

Le technicien roumain du FC Metz va aussi profiter de cette trêve pour s'entretenir avec certains joueurs en manque de temps de jeu ou en perte de vitesse ces dernières semaines.

Le coach grenat ne les a pas cités, mais on peut penser à Lamine Gueye, Ibrahima Niane, Ablie Jallow ou encore Ismaël Traoré. L'objectif est de leur faire comprendre, qu'ils font toujours partie intégrante du projet grenat. C'est très important de " régler les incompréhensions ", explique Laslo Bölöni.

Mercato hivernal : coach Bölöni espère deux recrues

Le premier janvier prochain sera marqué par l'ouverture du mercato hivernal. En coulisses, les grandes manœuvres ont commencé et la cellule de recrutement dirigée par Pierre Dréossi ne compte déjà plus ses heures.

Le coach grenat espère deux recrues, dont une en attaque. Laslo Bölöni a dressé le profil idéal de ces joueurs : " il faut que ce soit des titulaires " !

Dans le sens des départs, cette fois, coach Boloni espère ne pas revivre le traumatisme de l’été dernier. Lors du dernier mercato, le transfert retardé de Fabien Centonze à Nantes, celui manqué de Kiki Kouyaté en Italie avait profondément déstabilisé le groupe…Le technicien roumain aspire cette fois à moins de remous.