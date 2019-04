FC Metz : En finir, au plus vite

Le champagne peut rester encore un peu frais, ce n'est pas à l'issue de cette 32e journée de Ligue 2 que leFC Metz (1er, 65 points) validera officiellement une montée dont plus personne ne doute.

Tuer le suspense

Il s'agit donc de tuer définitivement le suspense le plus rapidement possible, et la réception de La Berrichonne de Châteauroux, ce vendredi 12 avril (20h) à Saint-Symphorien en est une bonne occasion. Les Castelroussins (16e, 34 points) luttent pour leur maintien, avec deux petites unités d'avance sur la place de barragiste occupée par Nancy.

Sur le papier, l'affiche semble donc pliée. C'est oublier un peu vite le terne match nul rapporté par les Grenats d'Auxerre, un autre mal classé, lors de la dernière journée. C'est oublier aussi que Châteauroux vend chèrement sa peau comme lors de la dernière journée face à Lens.

"Pour avoir un bon résultat, il faudra faire plus et mieux que contre Auxerre" prédit l’entraîneur-adjoint Vincent Hognon qui reste fidèle à sa ligne de conduite : gagner des matchs pour ne pas avoir à se préoccuper des poursuivants. Et le technicien rappelle aux plus optimistes que, jusqu'au bout, rien ne sera donné à son équipe :"On peut toujours rêver de gagner 3 ou 4-0 à la mi-temps, mais dans le football, ça n'arrive jamais."

Châteauroux sans complexe

D'autant que dans position d'outsider et malgré la menace de tomber dans la zone dangereuse en cas de défaite, la "Berri" débarque chez le leader sans complexe. "Tout le monde nous voit perdant, estime l’entraîneur Nicolas Usaï, faisons en sorte de déjouer les pronostics." Et cette équipe qui se bat pour sauver sa peau vaut mieux que son classement selon Vincent Hognon qui voit lui aussi l'objectif final se rapprocher à grand pas. "Etre aussi proche doit nous donner un surplus de motivation". L'envie d'en finir, au plus vite.

FC Metz/Châteauroux, une rencontre à vivre sur France Bleu avec les commentaires de Clément Lhuillier et Gaby Dalvit à partir de 19h30, et en live sur francebleu.fr et la page Facebook France Bleu Lorraine Nord.