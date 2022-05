FC Metz en Ligue 2 : "tirer le bilan calmement, avec de la hauteur"

Dans sa carrière, Stéphane Borbiconi a porté le maillot du FC Metz à 181 reprises. L'ancien défenseur grenat n'est jamais très loin de son club de cœur, il était d'ailleurs samedi soir au Parc des Princes pour assister à la déroute du Club à la Croix de Lorraine et à l'officialisation de sa descente en Ligue 2. "C'était déjà un miracle d'être encore en vie et d'avoir la possibilité de jouer cette place de barragiste. Parce qu'il y a trois ou quatre journées, personne n'y croyait. Mais c'était quand même mission un peu compliquée puisque les Grenats n'avaient pas complètement leur destin entre leurs pieds" reconnait-il.

La tête sous l'eau

Les raisons de la chute de la maison grenats sont multiples. "Il faut tirer le bilan calmement, avec de la hauteur" estime Stéphane Borbiconi qui se souvient d'une "intersaison ratée" avec le vrai-faux départ de Farid Boulaya, des arrivées tardives... Un départ raté avec le nul concédé d'entrée face à Lille (3-3 après avoir mené 3-1), une première victoire au bout de 8 journées seulement (2-1 à Brest), des virages mal négociés contre les concurrents directs, des cadres défaillants, des blessures en cascade et des suspensions qui n'ont jamais permis à Frederic Antonetti de disposer de son effectif au complet. "Tout s'enchaîne vite quand vous avez la tête sous l'eau et c'est compliqué..."

Antonetti, stop ou encore ?

L'ancien défenseur central confie également ses doutes sur la gestion du groupe par le technicien corse. "C'est un entraîneur que j'apprécie. J'apprécie à sa carrière, ses 600 matches en Ligue 1" mais il admet sa déception face à un entraîneur qu'il qualifie "d'autoritaire, un peu enfermé dans ses certitudes" et qui a peut-être fait, selon lui, "la saison de trop." Dans ces conditions, difficile pour Stéphane Borbiconi de voir Fréderic Antonetti maintenu à son poste. Lui le voit plutôt reprendre un rôle de directeur sportif avec son adjoint Benoit Tavenot en numéro 1 sur le banc. "Ce n'est que mon intime conviction" précise t-il. Cette saison lui laisse en tout cas un goût amer. "On a eu toute la saison une équipe ultra défensive. On n'a plus pensé à ne pas perdre, qu'à gagner. Alors qu'on a un effectif, à mes yeux, largement suffisant pour jouer le maintien ! Comment des équipes comme Clermont, Lorient, Reims, Angers ou Troyes finissent dix points devant nous ?"